Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» του είπε
GALA
Ιουλία Καλλιμάνη Πουρμπουάρ

Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» του είπε

Η τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη με την απρόσμενη κίνηση ενός άντρα, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή - Δείτε το βίντεο

Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» του είπε
57 ΣΧΟΛΙΑ
Με μια απρόσμενη κίνηση θαμώνα ήρθε αντιμέτωπη η Ιουλία Καλλιμάνη, με τη στιγμή να καταγράφεται. Το πρόγραμμα βρισκόταν σε εξέλιξη με την τραγουδίστρια να παρουσιάζει μερικά από τα κομμάτια της. Την ώρα που εκείνη τραγουδούσε πάνω στη σκηνή, ένας άντρας την πλησίασε και επιχείρησε να της δώσει εκατό ευρώ.

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, η Ιουλία Καλλιμάνη αρνήθηκε να πάρει το χαρτονόμισμα, λέγοντάς χαρακτηριστικά σε εκείνον: «Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ».

Δείτε το βίντεο 

@konstadinos.dts

@iouliakallimani_OFFICIAL #fyp #mpesfypgamw #livestage

♬ πρωτότυπος ήχος - iouliakallimani_OFFICIAL
57 ΣΧΟΛΙΑ

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