Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» του είπε
Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» του είπε
Η τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη με την απρόσμενη κίνηση ενός άντρα, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή - Δείτε το βίντεο
Με μια απρόσμενη κίνηση θαμώνα ήρθε αντιμέτωπη η Ιουλία Καλλιμάνη, με τη στιγμή να καταγράφεται. Το πρόγραμμα βρισκόταν σε εξέλιξη με την τραγουδίστρια να παρουσιάζει μερικά από τα κομμάτια της. Την ώρα που εκείνη τραγουδούσε πάνω στη σκηνή, ένας άντρας την πλησίασε και επιχείρησε να της δώσει εκατό ευρώ.
Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, η Ιουλία Καλλιμάνη αρνήθηκε να πάρει το χαρτονόμισμα, λέγοντάς χαρακτηριστικά σε εκείνον: «Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ».
Δείτε το βίντεο
Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, η Ιουλία Καλλιμάνη αρνήθηκε να πάρει το χαρτονόμισμα, λέγοντάς χαρακτηριστικά σε εκείνον: «Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ».
Δείτε το βίντεο
@konstadinos.dts
@iouliakallimani_OFFICIAL #fyp #mpesfypgamw #livestage♬ πρωτότυπος ήχος - iouliakallimani_OFFICIAL
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα