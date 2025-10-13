Ιουλία Καλλιμάνη: Η αντίδραση σε χυδαία μαντινάδα που άκουσε από θαμώνα
Ιουλία Καλλιμάνη νυχτερινό κέντρο

Ιουλία Καλλιμάνη: Η αντίδραση σε χυδαία μαντινάδα που άκουσε από θαμώνα

Ένας άνδρας πήρε το μικρόφωνο και είπε  μια σεξιστική μαντινάδα, που προκάλεσε τον θυμό της τραγουδίστριας

Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τον θυμό της Ιουλίας Καλλιμάνη προκάλεσε μια χυδαία μαντινάδα που της απηύθυνε θαμώνας, τη στιγμή που τραγουδούσε στη σκηνή. Η τραγουδίστρια, που συνηθίζει να δίνει το μικρόφωνο για μαντινάδες, απάντησε αυτή τη φορά έντονα, βρίζοντας τον άντρα και ζητώντας να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Ο συγκεκριμένος απήγγειλε μια προσβλητική μαντινάδα, προκαλώντας τη θυμωμένη αντίδρασή της. «Και σε παίρνουν π*** κ*** σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», ακούστηκε να λέει ο άντρας στην ερμηνεύτρια. Η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε αμέσως χωρίς δισταγμό.

«Εμένα βρε μαλ*** βρήκες τώρα; Βρε δε γα**** λέω εγώ από κώ**. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ*** είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια» ακούστηκε να λέει από τη σκηνή.

Μετά το περιστατικό, η τραγουδίστρια συνέχισε ακάθεκτη το πρόγραμμά της.

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ

