Ιουλία Καλλιμάνη: Η αντίδραση σε χυδαία μαντινάδα που άκουσε από θαμώνα
Ιουλία Καλλιμάνη: Η αντίδραση σε χυδαία μαντινάδα που άκουσε από θαμώνα
Ένας άνδρας πήρε το μικρόφωνο και είπε μια σεξιστική μαντινάδα, που προκάλεσε τον θυμό της τραγουδίστριας
Τον θυμό της Ιουλίας Καλλιμάνη προκάλεσε μια χυδαία μαντινάδα που της απηύθυνε θαμώνας, τη στιγμή που τραγουδούσε στη σκηνή. Η τραγουδίστρια, που συνηθίζει να δίνει το μικρόφωνο για μαντινάδες, απάντησε αυτή τη φορά έντονα, βρίζοντας τον άντρα και ζητώντας να απομακρυνθεί από τον χώρο.
Ο συγκεκριμένος απήγγειλε μια προσβλητική μαντινάδα, προκαλώντας τη θυμωμένη αντίδρασή της. «Και σε παίρνουν π*** κ*** σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», ακούστηκε να λέει ο άντρας στην ερμηνεύτρια. Η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε αμέσως χωρίς δισταγμό.
«Εμένα βρε μαλ*** βρήκες τώρα; Βρε δε γα**** λέω εγώ από κώ**. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ*** είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια» ακούστηκε να λέει από τη σκηνή.
Μετά το περιστατικό, η τραγουδίστρια συνέχισε ακάθεκτη το πρόγραμμά της.
Δείτε το βίντεο
Ο συγκεκριμένος απήγγειλε μια προσβλητική μαντινάδα, προκαλώντας τη θυμωμένη αντίδρασή της. «Και σε παίρνουν π*** κ*** σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», ακούστηκε να λέει ο άντρας στην ερμηνεύτρια. Η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε αμέσως χωρίς δισταγμό.
«Εμένα βρε μαλ*** βρήκες τώρα; Βρε δε γα**** λέω εγώ από κώ**. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ*** είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια» ακούστηκε να λέει από τη σκηνή.
Μετά το περιστατικό, η τραγουδίστρια συνέχισε ακάθεκτη το πρόγραμμά της.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα