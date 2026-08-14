Νέος εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία, ο δεύτερος μέσα σε 24 ώρες
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Νέος εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία, ο δεύτερος μέσα σε 24 ώρες

Δεν υπάρχουν τραυματίες - Το περιστατικό συνέβη στο Έσεξ της Αγγλίας - Ο συρμός έχει βγει από τις ράγες, αλλά δεν ανατράπηκε

Νέος εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία, ο δεύτερος μέσα σε 24 ώρες
Τρένο εκτροχιάστηκε στο Γουίκφορντ του Έσεξ της Αγγλίας το μεσημέρι της Παρασκευής, το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε 24 ώρες στη Βρετανία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα τρένο της Greater Anglia που αναχώρισε από το Λονδίνο (Λίβερπουλ Στριτ) περίπου 20 λεπτά νωρίτερα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.



Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν ότι το τρένο έχει βγει από τις ράγες, αλλά έχει παραμείνει όρθιο.

Χθες Πέμπτη εκτροχιάστηκε τρένο στο Λιούις του Σάσεξ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 άνθρωποι  εκ των οποίων οι δύο σοβαρά αλλά χωρίς να απειλείται η ζωή τους.

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