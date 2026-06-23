Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι έξαλλος με τις αναρτήσεις των γονιών του για τη Γιορτή του Πατέρα
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι έξαλλος με τις αναρτήσεις των γονιών του για τη Γιορτή του Πατέρα
Έντονη ενόχληση φέρεται να προκάλεσαν στον 27χρονο οι δημοσιεύσεις των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ
Έξαλλος φέρεται να είναι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ με τις αναρτήσεις των γονιών του για τη Γιορτή του Πατέρα, καθώς συμπεριλαμβανόταν σε οικογενειακές φωτογραφίες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο 27χρονος ενοχλήθηκε με την κίνηση των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ καθώς, όπως υποστηρίζεται, τους είχε ζητήσει στο παρελθόν να μην τον κάνουν tag ή να μην τον συμπεριλαμβάνουν σε δημοσιεύσεις τους στα social media.
Πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο, ανέφερε ότι ο Μπρούκλιν είναι «απολύτως έξαλλος» με τη δημόσια αυτή κίνηση, υποστηρίζοντας ότι «τους έχει ζητήσει να τον αφήσουν ήσυχο και εκείνοι συνεχίζουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες του». Όπως πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο, ο 27χρονος θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο αναζωπυρώνεται ξανά η μεταξύ τους ένταση και θα προτιμούσε να μην δίνεται συνέχεια στην υπόθεση.
Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, η Βικτόρια Μπέκαμ κοινοποίησε την Κυριακή 21 Ιουνίου μια παλαιότερη οικογενειακή φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά της, Μπρούκλιν, Ρόμεο, Κρουζ και Χάρπερ να ποζάρουν δίπλα στον πατέρα τους, συνοδεύοντάς τη με ένα τρυφερό μήνυμα για τον σύζυγό της. «Ντέιβιντ, είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερό σου επίτευγμα ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα» έγραψε η επιχειρηματίας.
Δείτε την ανάρτησή της
Από την πλευρά του, ο πρώην ποδοσφαιριστής ανάρτησε μια ασπρόμαυρη εικόνα με τα παιδιά του όταν ήταν μικρά, αλλά και ξεχωριστά στιγμιότυπα με το καθένα από αυτά. Ο ίδιος σημείωσε για την οικογένειά του στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά. Σας αγαπώ όλους και σε ευχαριστώ, μαμά Βικτόρια Μπέκαμ, που μου χάρισες την όμορφη οικογένειά μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες σε όλο τον κόσμο για τη Γιορτή του Πατέρα».
Η οικογενειακή ένταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και στους γονείς του απασχολεί εδώ και καιρό τα διεθνή μέσα, ενώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σχετίζεται και με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ και τη στάση της μητέρας του την ημέρα του γάμου τους. Την περασμένη εβδομάδα, έγινε απόπειρα προσέγγισης του Μπρούκλιν από τη μικρότερη αδερφή του, Χάρπερ, στο Λος Άντζελες, ένα περιστατικό που επίσης προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η προσπάθειά της να έρθουν κοντά απέτυχε.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο 27χρονος ενοχλήθηκε με την κίνηση των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ καθώς, όπως υποστηρίζεται, τους είχε ζητήσει στο παρελθόν να μην τον κάνουν tag ή να μην τον συμπεριλαμβάνουν σε δημοσιεύσεις τους στα social media.
Πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο, ανέφερε ότι ο Μπρούκλιν είναι «απολύτως έξαλλος» με τη δημόσια αυτή κίνηση, υποστηρίζοντας ότι «τους έχει ζητήσει να τον αφήσουν ήσυχο και εκείνοι συνεχίζουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες του». Όπως πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο, ο 27χρονος θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο αναζωπυρώνεται ξανά η μεταξύ τους ένταση και θα προτιμούσε να μην δίνεται συνέχεια στην υπόθεση.
Brooklyn Beckham ‘absolutely furious’ at David and Victoria’s Father’s Day posts and ‘just wants to be left alone’https://t.co/ruyya0emfB pic.twitter.com/9dcwQrt7RB— The Scottish Sun (@ScottishSun) June 22, 2026
Δείτε την ανάρτησή της
Από την πλευρά του, ο πρώην ποδοσφαιριστής ανάρτησε μια ασπρόμαυρη εικόνα με τα παιδιά του όταν ήταν μικρά, αλλά και ξεχωριστά στιγμιότυπα με το καθένα από αυτά. Ο ίδιος σημείωσε για την οικογένειά του στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά. Σας αγαπώ όλους και σε ευχαριστώ, μαμά Βικτόρια Μπέκαμ, που μου χάρισες την όμορφη οικογένειά μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες σε όλο τον κόσμο για τη Γιορτή του Πατέρα».
Η οικογενειακή ένταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και στους γονείς του απασχολεί εδώ και καιρό τα διεθνή μέσα, ενώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σχετίζεται και με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ και τη στάση της μητέρας του την ημέρα του γάμου τους. Την περασμένη εβδομάδα, έγινε απόπειρα προσέγγισης του Μπρούκλιν από τη μικρότερη αδερφή του, Χάρπερ, στο Λος Άντζελες, ένα περιστατικό που επίσης προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η προσπάθειά της να έρθουν κοντά απέτυχε.
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