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Καλλιθέα: Χτύπησε την πεθερά του μπροστά στο 5χρονο παιδί του και συνελήφθη 35χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Αλβανία Ενδοοικογενειακή βία

Καλλιθέα: Χτύπησε την πεθερά του μπροστά στο 5χρονο παιδί του και συνελήφθη 35χρονος

Στην κατάθεσή της, η πεθερά του δράστη, φέρεται να αναφέρθηκε και σε παλαιότερα περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος της κόρης της, υποστηρίζοντας ότι το πιο πρόσφατο είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2026 στη Δανία

Καλλιθέα: Χτύπησε την πεθερά του μπροστά στο 5χρονο παιδί του και συνελήφθη 35χρονος
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
33 ΣΧΟΛΙΑ
Χειροπέδες σε έναν 35χρονο άνδρα από την Αλβανία για Ενδοοικογενειακή βία πέρασαν το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) αστυνομικοί στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 19.00 το απόγευμα όταν οι αστυνομικοί έλαβαν σήμα να μεταβούν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης της περιοχής. Έτσι και έγινε. Στον χώρο βρίσκονταν ο 35χρονος, η σύζυγός του, το ανήλικο παιδί τους και η πεθερά του, η οποία, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, έφερε τραύματα στο πρόσωπο και αίματα στα χείλη.

Όταν τη ρώτησαν πώς τραυματίστηκε, εκείνη ανέφερε ότι την κάλεσε η κόρη της, της είπε πως κάτι είχε συμβεί και της ζήτησε να πάει από το σπίτι. Όπως περιέγραψε, όταν μπήκε στο διαμέρισμα και ζήτησε να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί, ακολούθησε έντονο φραστικό επεισόδιο. Στη συνέχεια ο 35χρονος της επιτέθηκε και άρχισε να τη χτυπά με γροθιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο, προκαλώντας της τραυματισμούς, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στο ανήλικο παιδί της οικογένειας - ένα αγοράκι πέντε ετών.

Στην κατάθεσή της, η πεθερά του δράστη, φέρεται να αναφέρθηκε και σε παλαιότερα περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος της κόρης της, υποστηρίζοντας ότι το πιο πρόσφατο είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2026 στη Δανία.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του 35χρονου αρνήθηκε να δώσει κατάθεση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου ενώ στην πεθερά του δόθηκε παραγγελία για ιατροδικασιακή εξέταση και επιπλέον, εγκαταστάθηκε στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή «Panic Button».

Η κόρη της ενημερώθηκε επίσης για τη συγκεκριμένη δυνατότητα, ωστόσο δεν επιθυμούσε την εγκατάστασή της εφαρμογής.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
33 ΣΧΟΛΙΑ

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