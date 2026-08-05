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Η βουτιά σε πισίνα και ο χορός με τιάρα στο κεφάλι της Μέγκαν Μαρκλ για τα 45α γενέθλιά της, δείτε βίντεο
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Μέγκαν Μαρκλ βουτιά Πισίνα Γενέθλια Πρίγκιπας Χάρι

Η βουτιά σε πισίνα και ο χορός με τιάρα στο κεφάλι της Μέγκαν Μαρκλ για τα 45α γενέθλιά της, δείτε βίντεο

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δώσατε για τα γενέθλιά μου» έγραψε η Μαρκλ στην ανάρτηση για τη βουτιά σε πισίνα κρατώντας μια αρμαθιά από μπαλόνια

Η βουτιά σε πισίνα και ο χορός με τιάρα στο κεφάλι της Μέγκαν Μαρκλ για τα 45α γενέθλιά της, δείτε βίντεο
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Τα 45α γενέθλιά της γιόρτασε χθες, Τρίτη, η Μέγκαν Μαρκλ.

Η ίδια γιόρτασε την περίσταση με δύο αναρτήσεις στο Instagram: στην πρώτη με μια βουτιά σε πισίνα και στη δεύτερη χορεύοντας με μια τιάρα στο κεφάλι.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δώσατε για τα γενέθλιά μου» έγραψε η Μαρκλ στην ανάρτηση για τη βουτιά σε πισίνα κρατώντας μια αρμαθιά από μπαλόνια.



Στη συνέχεια, δε, δημοσίευσε και ένα βίντεο από το σπίτι που μένει με τον πρίγκιπα Χάρι φορώντας στο κεφάλι μια τιάρα - ίσως για να θυμηθεί τις ημέρες της ως δούκισσα του Σάσεξ.

Στο βίντεο ακούγεται το τραγούδι των γενεθλίων με τον πρίγκιπα Χάρι να γελάει και να λέει «ω, Θεέ μου» ενώ καταγράφει τον χορό της συζύγου του.


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