Η ΑΒΑΞ κερδίζει το mega deal των 600 εκατ. για τη μονάδα φυσικού αερίου στη Λάρισα από ΔΕΠΑ και ομάδα επενδυτών

Η ΑΒΑΞ κερδίζει το mega deal των 600 εκατ. για τη μονάδα φυσικού αερίου στη Λάρισα από ΔΕΠΑ και ομάδα επενδυτών
Η ΑΒΑΞ κερδίζει το mega deal των 600 εκατ. για τη μονάδα φυσικού αερίου στη Λάρισα από ΔΕΠΑ και ομάδα επενδυτών
Έξι μήνες διαπραγματεύσεων κατέληξαν στην επιλογή της κατασκευαστικής για το μεγαλύτερο νέο έργο ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική επενδυτική απόφαση τέλος του 2026 - Η ανακοίνωση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική - Τι δήλωσαν Ταμβάκης, Μιτζάλης
Στην ΑΒΑΞ καταλήγει η σύμβαση για την κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ισχύος 870 MW στη Λάρισα, αφήνοντας εκτός διεκδίκησης τόσο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και τον κινεζικό όμιλο CEEC.
Η οριστικοποίηση της συμφωνίας κλέινει μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου έξι μήνες και συνοδεύτηκε από εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και της Λάρισα Θερμοηλεκτρική.
Η ΑΒΑΞ επικράτησε καταθέτοντας την πλέον ανταγωνιστική οικονομική προσφορά, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, ενώ αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά και η τεχνική της επάρκεια. Η εταιρεία διαθέτει πλέον σημαντική εμπειρία στην κατασκευή σύνθετων ενεργειακών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας συγκροτήσει εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και στελεχών με τεχνογνωσία σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και μεγάλα έργα υποδομής.
Πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι η οικονομική διαφορά ανάμεσα στην προσφορά της ΑΒΑΞ και των άλλων μνηστήρων που στην αρχή ήταν σημαντική, τελικά γεφυρώθηκε. Ωστόσο, η αξιολόγηση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στο οικονομικό σκέλος αλλά έλαβε υπόψη την ετοιμότητα του αναδόχου και τις εγγυήσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι η συμμετοχή του κινεζικού ομίλου σε ένα έργο που θεωρείται κρίσιμη ενεργειακή υποδομή εξετάστηκε μέσα σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Σε μια περίοδο κατά την οποία Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνουν τις πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της κινεζικής παρουσίας σε στρατηγικούς τομείς, η αξιολόγηση της πρότασης της CEEC φέρεται να έγινε με αυξημένη προσοχή, συνεκτιμώντας όχι μόνο τεχνικά και οικονομικά δεδομένα αλλά και τις γεωπολιτικές παραμέτρους. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβαλε στην καθυστέρηση της τελικής απόφασης.
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Η οριστικοποίηση της συμφωνίας κλέινει μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου έξι μήνες και συνοδεύτηκε από εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και της Λάρισα Θερμοηλεκτρική.
Η ΑΒΑΞ επικράτησε καταθέτοντας την πλέον ανταγωνιστική οικονομική προσφορά, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, ενώ αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά και η τεχνική της επάρκεια. Η εταιρεία διαθέτει πλέον σημαντική εμπειρία στην κατασκευή σύνθετων ενεργειακών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας συγκροτήσει εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και στελεχών με τεχνογνωσία σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και μεγάλα έργα υποδομής.
Η μάχη των προσφορών και ο κινεζικός παράγονταςΣτη διαδικασία είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν η ΑΒΑΞ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κινεζική CEEC και η METKA. Η τελευταία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέβαλε τελικά δεσμευτική προσφορά, με αποτέλεσμα η τελική αναμέτρηση να περιοριστεί στις υπόλοιπες τρεις εταιρείες. Έκτοτε ξεκίνησε ένας μαραθώνιος αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης που διήρκησε συνολικά ένα χρόνο.
Πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι η οικονομική διαφορά ανάμεσα στην προσφορά της ΑΒΑΞ και των άλλων μνηστήρων που στην αρχή ήταν σημαντική, τελικά γεφυρώθηκε. Ωστόσο, η αξιολόγηση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στο οικονομικό σκέλος αλλά έλαβε υπόψη την ετοιμότητα του αναδόχου και τις εγγυήσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι η συμμετοχή του κινεζικού ομίλου σε ένα έργο που θεωρείται κρίσιμη ενεργειακή υποδομή εξετάστηκε μέσα σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Σε μια περίοδο κατά την οποία Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνουν τις πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της κινεζικής παρουσίας σε στρατηγικούς τομείς, η αξιολόγηση της πρότασης της CEEC φέρεται να έγινε με αυξημένη προσοχή, συνεκτιμώντας όχι μόνο τεχνικά και οικονομικά δεδομένα αλλά και τις γεωπολιτικές παραμέτρους. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβαλε στην καθυστέρηση της τελικής απόφασης.
Το επόμενο βήμα προς την επενδυτική απόφασηΗ ανάθεση δίνει πλέον ώθηση στην εξέλιξη της επένδυσης, με στόχο τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) έως το τέλος του 2026. Στη Λάρισα Θερμοηλεκτρική, που θα αναπτύξει το έργο συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 35%, η ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Ltd με 38,5%, η EUSIF Larissa με 16,5% και η Volton με 10%.
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