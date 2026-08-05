Η ΑΒΑΞ κερδίζει το mega deal των 600 εκατ. για τη μονάδα φυσικού αερίου στη Λάρισα από ΔΕΠΑ και ομάδα επενδυτών

Έξι μήνες διαπραγματεύσεων κατέληξαν στην επιλογή της κατασκευαστικής για το μεγαλύτερο νέο έργο ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική επενδυτική απόφαση τέλος του 2026 - Η ανακοίνωση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική - Τι δήλωσαν Ταμβάκης, Μιτζάλης