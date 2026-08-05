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Εικόνες σοκ live στο TikTok: Ο blogger Πέρεζ Χίλτον αυτοτραυματιζόταν με μαχαίρι στην κάμερα, ήταν καλυμμένος με αίμα
Εικόνες σοκ live στο TikTok: Ο blogger Πέρεζ Χίλτον αυτοτραυματιζόταν με μαχαίρι στην κάμερα, ήταν καλυμμένος με αίμα
Κατά πληροφορίες είχε ψυχωσικό επεισόδιο - Έβγαζε κραυγές απόλαυσης ενώ μαχαίρωνε το κορμί του - Έλεγε «πυροβολήστε με» όταν είδε τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι του
Σοκ έχουν προκαλέσει στο Χόλιγουντ οι εικόνες από live που έκανε στο TikTok ο γνωστός blogger Πέρεζ Χίλτον κρατώντας ένα μαχαίρι και προκαλώντας τραύματα στο κορμί του.
Καλυμμένος με αίματα - το βίντεο έχει κατέβει από το TikTok - ο Χίλτον φαίνεται να «απολαμβάνει» τα τραύματα που προκαλεί στο κορμί του ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι. «Fuck yes» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά.
Σε άλλο βίντεο, δε, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών έξω από το σπίτι του, ο blogger έλεγε «πυροβολήστε με, έχουν έρθει αστυνομικοί απ' έξω».
Χρήστες του TikTok που παρακολουθούσαν το σοκαριστικό live φώναζαν στον Περέζ Χίλτον να σταματήσει, με άλλους να λένε «πρέπει να πάρουμε την αστυνομία» και άλλους να τον ρωτάνε «γιατί το κάνεις αυτό;».
Στο βίντεο, το οποίο είναι πολύ σκληρό για να μεταδοθεί, φαίνεται ο Χίλτον να κρατάει ένα μαχαίρι και να κόβει τον εαυτό του στον λαιμό και σε άλλα σημεία. Είναι καλυμμένος από πάνω μέχρι κάτω στα αίματα και ακούγεται να φωνάζει από τον πόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, βρισκόταν σε ψυχωσικό επεισόδιο, ενώ τα τρία του παιδιά ευτυχώς δεν βρίσκονταν στο σπίτι.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ
Μετά από δεκάδες κλήσεις στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ στη Φλόριντα από χρήστες που είχαν παρακολουθήσει το live του Χίλτον στο οποίο αυτοτραυματιζόταν με μαχαίρι, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του Χίλτον.
Όταν έφτασαν εκεί , διαπίστωσαν ότι ο Χίλτον βρισκόταν μόνος του. Μαζί με πυροσβέστες και διασώστες τον έβγαλαν από το σπίτι και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ο Πέρεζ Χίλτον, κατά κόσμον Μάριο Λαβαντέιρα Τζούνιορ, έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν δημιούργησε το ομώνυμο ιστολόγιο με ειδήσεις και κουτσομπολιά για διασημότητες.
Η ιστοσελίδα του γνώρισε μεγάλη επιτυχία και τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ποπ κουλτούρας, ωστόσο προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις από πολλούς διάσημους, καθώς η συχνά αιχμηρή και αμφιλεγόμενη αρθρογραφία του θεωρήθηκε προσβλητική, ιδιαίτερα απέναντι στις γυναίκες.
Καλυμμένος με αίματα - το βίντεο έχει κατέβει από το TikTok - ο Χίλτον φαίνεται να «απολαμβάνει» τα τραύματα που προκαλεί στο κορμί του ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι. «Fuck yes» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά.
Σε άλλο βίντεο, δε, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών έξω από το σπίτι του, ο blogger έλεγε «πυροβολήστε με, έχουν έρθει αστυνομικοί απ' έξω».
Χρήστες του TikTok που παρακολουθούσαν το σοκαριστικό live φώναζαν στον Περέζ Χίλτον να σταματήσει, με άλλους να λένε «πρέπει να πάρουμε την αστυνομία» και άλλους να τον ρωτάνε «γιατί το κάνεις αυτό;».
Στο βίντεο, το οποίο είναι πολύ σκληρό για να μεταδοθεί, φαίνεται ο Χίλτον να κρατάει ένα μαχαίρι και να κόβει τον εαυτό του στον λαιμό και σε άλλα σημεία. Είναι καλυμμένος από πάνω μέχρι κάτω στα αίματα και ακούγεται να φωνάζει από τον πόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, βρισκόταν σε ψυχωσικό επεισόδιο, ενώ τα τρία του παιδιά ευτυχώς δεν βρίσκονταν στο σπίτι.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ
Μετά από δεκάδες κλήσεις στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ στη Φλόριντα από χρήστες που είχαν παρακολουθήσει το live του Χίλτον στο οποίο αυτοτραυματιζόταν με μαχαίρι, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του Χίλτον.
Όταν έφτασαν εκεί , διαπίστωσαν ότι ο Χίλτον βρισκόταν μόνος του. Μαζί με πυροσβέστες και διασώστες τον έβγαλαν από το σπίτι και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ο Πέρεζ Χίλτον, κατά κόσμον Μάριο Λαβαντέιρα Τζούνιορ, έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν δημιούργησε το ομώνυμο ιστολόγιο με ειδήσεις και κουτσομπολιά για διασημότητες.
Η ιστοσελίδα του γνώρισε μεγάλη επιτυχία και τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ποπ κουλτούρας, ωστόσο προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις από πολλούς διάσημους, καθώς η συχνά αιχμηρή και αμφιλεγόμενη αρθρογραφία του θεωρήθηκε προσβλητική, ιδιαίτερα απέναντι στις γυναίκες.
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