Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά

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Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος έχει ισχυριστεί πως οι γονείς του προσπαθούσαν να τον ελέγξουν και να τον χωρίσουν με τη Νίκολα Πελτζ, δεν έκανε καμία σχετική ανάρτηση για να ευχηθεί στον πατέρα του, σε αντίθεση με τα αδέρφια του Ρομέο και Κρουζ, οι οποίοι δημοσίευσαν φωτογραφίες μαζί του, αποκαλώντας τον «πρότυπο» και «τον καλύτερο μπαμπά».