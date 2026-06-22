Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά
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Ντέιβιντ Μπέκαμ Γιορτή του Πατέρα Μπρούκλιν Μπέκαμ Βικτόρια Μπέκαμ

Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά

Ο 27χρονος δεν έκανε καμία σχετική ανάρτηση για να ευχηθεί στον ποδοσφαιριστή, με τη ρήξη στην οικογένειά τους να μεγαλώνει

Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά
Ιωάννα Μαρίνου
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Με φωτογραφίες με τον γιο του Μπρούκλιν γιόρτασε τη Γιορτή του Πατέρα ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, δηλώνοντας πως το να είναι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική του δουλειά.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής ανέβασε την Κυριακή 21 Ιουνίου στιγμιότυπα με όλα τα παιδιά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ακόμη και με τον 27χρονο, ο οποίος δεν θέλει επαφές μαζί τους, ευγνωμονώντας παράλληλα τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγραψε χαρακτηριστικά: «Το να είμαι πατέρας είναι η πιο σημαντική δουλειά μου... Σας αγαπώ όλους και σε ευχαριστώ μαμά @victoriabeckham που μου έδωσες την όμορφη οικογένειά μας.🩷Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα σε όλους τους πατέρες σε όλο τον κόσμο».

Δείτε τις φωτογραφίες


Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά
Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά
Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά
Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά
Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά


Την ημέρα αυτή η Βικτόρια Μπέκαμ θέλησε με τη σειρά της να ευχηθεί δημόσια στο Instagram στον σύζυγό της, ανεβάζοντας παλιές οικογενειακές τους φωτογραφίες. «Είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερο επίτευγμά σου ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε τόσο πολύ», έγραψε.

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Οι φωτογραφίες του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον γιο του Μπρούκλιν για τη Γιορτή του Πατέρα: Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική μου δουλειά

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος έχει ισχυριστεί πως οι γονείς του προσπαθούσαν να τον ελέγξουν και να τον χωρίσουν με τη Νίκολα Πελτζ, δεν έκανε καμία σχετική ανάρτηση για να ευχηθεί στον πατέρα του, σε αντίθεση με τα αδέρφια του Ρομέο και Κρουζ, οι οποίοι δημοσίευσαν φωτογραφίες μαζί του, αποκαλώντας τον «πρότυπο» και «τον καλύτερο μπαμπά».

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ROMEO (@romeobeckham)


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CRUZ (@cruzbeckham)

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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