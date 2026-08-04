Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Προφυλάκιση Δολοφονία Διασώστρια

Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων η οποία διενεργήθηκε στη σορό της 42χρονης

Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο
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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Κι αυτό θα συμβεί τουλάχιστον μέχρι να ξεδιαλύνουν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το  Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου υιοθέτησε την άποψη που είχε εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα η ανακρίτρια, ζητώντας την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, σε αντίθεση με την εισαγγελέα που ζήτησε τον κατ’ οίκον περιορισμό του λόγω αμφιβολιών.

Είναι μία εξέλιξη η οποία δίνει μία προσωρινή δικαίωση στη μνήμη της άτυχης θανούσας και στην οικογένειά της η οποία ζει μία δύσκολη κατάσταση. Είναι συντετριμμένοι και οι γονείς της και τα παιδιά της. Η υπόθεση αυτή έχει ακόμα πολλές πτυχές, θα πρέπει να γίνει μία περαιτέρω διερεύνηση, τόνισε η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης.

Δολοφονία Σύρος: Προσωρινή κράτηση για τον 42χρονο αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου


Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων η οποία διενεργήθηκε στη σορό της 42χρονης, ενώ οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του δράστη.
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