Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες
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Ελένη Φουρέιρα Αλμπέρτο Μποτία Γιος Διακοπές

Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες

Δείτε τα οικογενειακά στιγμιότυπα που ανάρτησε η τραγουδίστρια

Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Εικόνες από τις διακοπές της με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή, έδειξε η Ελένη Φουρέιρα στους θαυμαστές της. 

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η τραγουδίστρια στα social media αποτυπώνονται οικογενειακές στιγμές εκτός Αθηνών. Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο Instagram, εκείνη και ο ποδοσφαιριστής φωτογραφίζονται, κρατώντας στην αγκαλιά τους το παιδί τους. Η Ελένη Φουρέιρα απαθανατίζεται επίσης να απολαμβάνει τον ήλιο, φορώντας το μαγιό της, να ποζάρει με το καπέλο της, το οποίο πειράζει ο γιος της, και να περπατά σε γραφικά σοκάκια. 

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η τραγουδίστρια


Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες
Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες
Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες
Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες
Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες
Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες

Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, δείτε εικόνες
4 ΣΧΟΛΙΑ

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