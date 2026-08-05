Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Βαν γκρέμισε πυροσβεστικό κρουνό στη Λαμία και δημιούργησε... συντριβάνι, δείτε βίντεο
Βαν γκρέμισε πυροσβεστικό κρουνό στη Λαμία και δημιούργησε... συντριβάνι, δείτε βίντεο
Το ιδιότυπο τροχαίο σημειώθηκε στο πάρκο του Ερυθρού Σταυρού στη Λαμία
Τροχαίο το οποίο προκάλεσε... συντριβάνι νερού σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Νέα Άμπλιανη της Λαμίας.
Όλα συνέβησαν όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ένα βαν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό στο πάρκο του Ερυθρού Σταυρού και τον ξήλωσε.
Αυτό είχε είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αυτοσχέδιο, εντυπωσιακό συντριβάνι με το νερό να εκτοξεύεται σε ύψος που ξεπερνούσε τα 7 - 8 μέτρα!
Στο σημείο έφτασε συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της παροχής ώστε να γίνει στη συνέχεια αποκατάσταση της βλάβης, περιορίζοντας την απώλεια νερού και αποτρέποντας περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή.
Όλα συνέβησαν όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ένα βαν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό στο πάρκο του Ερυθρού Σταυρού και τον ξήλωσε.
Αυτό είχε είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αυτοσχέδιο, εντυπωσιακό συντριβάνι με το νερό να εκτοξεύεται σε ύψος που ξεπερνούσε τα 7 - 8 μέτρα!
@lamiareport.gr Τεράστιος πίδακας νερού “ξεπήδησε” στη Νέα Άμπλιανη! Βαν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό και τα έκανε όλα «μούσκεμα»… 💦 #lr #lamia #news #lamiareport ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
Στο σημείο έφτασε συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της παροχής ώστε να γίνει στη συνέχεια αποκατάσταση της βλάβης, περιορίζοντας την απώλεια νερού και αποτρέποντας περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή.
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