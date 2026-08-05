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Βαν γκρέμισε πυροσβεστικό κρουνό στη Λαμία και δημιούργησε... συντριβάνι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Πυροσβεστικός κρουνός

Βαν γκρέμισε πυροσβεστικό κρουνό στη Λαμία και δημιούργησε... συντριβάνι, δείτε βίντεο

Το ιδιότυπο τροχαίο σημειώθηκε στο πάρκο του Ερυθρού Σταυρού στη Λαμία

Βαν γκρέμισε πυροσβεστικό κρουνό στη Λαμία και δημιούργησε... συντριβάνι, δείτε βίντεο
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Τροχαίο το οποίο προκάλεσε... συντριβάνι νερού σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Νέα Άμπλιανη της Λαμίας.

Όλα συνέβησαν όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ένα βαν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό στο πάρκο του Ερυθρού Σταυρού και τον ξήλωσε.

Αυτό είχε είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αυτοσχέδιο, εντυπωσιακό συντριβάνι με το νερό να εκτοξεύεται σε ύψος που ξεπερνούσε τα 7 - 8 μέτρα!

@lamiareport.gr Τεράστιος πίδακας νερού “ξεπήδησε” στη Νέα Άμπλιανη! Βαν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό και τα έκανε όλα «μούσκεμα»… 💦 #lr #lamia #news #lamiareport ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr


Στο σημείο έφτασε συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της παροχής ώστε να γίνει στη συνέχεια αποκατάσταση της βλάβης, περιορίζοντας την απώλεια νερού και αποτρέποντας περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή.
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