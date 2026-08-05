Μέριλιν Μονρόε: Η προφητική επιγραφή στο σπίτι της, οι μοιραίοι έρωτες και οι τελευταίες της ώρες
Μέριλιν Μονρόε: Η προφητική επιγραφή στο σπίτι της, οι μοιραίοι έρωτες και οι τελευταίες της ώρες
Στις 5 Αυγούστου του 1962 τα ξημερώματα, η οικονόμος της διάσημης σταρ είδε το φως στο δωμάτιο της αναμμένο, την φώναξε πολλές φορές και λίγη ώρα αργότερα ο γιατρός που κλήθηκε την βρήκε νεκρή
Ο γιατρός που έφτασε ξημερώματα δεν είδε πάνω από την εξώπορτα της κατοικίας όπου έμενε πλέον μόνιμα η Μέριλιν Μονρόε την επιγραφή στα λατινικά που έγραφε «Cursum Perficio» η οποία σημαίνει «Εδώ τελειώνει το ταξίδι μου».
Αποδείχτηκε κάτι παραπάνω από προφητική στις 5 Αυγούστου του 1962 όταν η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή και ολόγυμνη στο δωμάτιό της, έχοντας κλείσει πριν δυο μήνες τα 36 της χρόνια.
Το σπίτι της στην 5th Elena Drive στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες κατακλύστηκε τα ξημερώματα εκείνης της Πέμπτης, από περιπολικά, ασθενοφόρο, δημοσιογράφους και φωτογράφους.
Ο θάνατός της σόκαρε την υφήλιο και γέννησε αναπάντητα ερωτήματα, αστικούς μύθους και θεωρίες συνωμοσίας για την πιο γοητευτική ξανθιά που πέρασε ποτέ από το Χόλιγουντ.
Αυτή που τρέλαινε τους άντρες αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να βρει την πραγματική ευτυχία, παγιδευμένη στους προσωπικούς της δαίμονες, τον φόβο της να μην τρελαθεί και την σχεδόν μόνιμη εξάρτηση από τα βαρβιτουρικά, τα τελευταία χρόνια της ζωής της.
Πλησίασε και άρχισε να χτυπάει την πόρτα, η οποία ήταν κλειδωμένη αλλά δεν πήρε καμία απάντηση και τηλεφώνησε στον προσωπικό ψυχίατρο της ηθοποιού, Ραλφ Γκρίνσον.
Ο τελευταίος κατάφτασε μετά από λίγη ώρα και μπήκε στο δωμάτιο από το παράθυρο για να αντικρίσει την σταρ γυμνή μπρούμυτα στο κρεβάτι της.
Αποδείχτηκε κάτι παραπάνω από προφητική στις 5 Αυγούστου του 1962 όταν η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή και ολόγυμνη στο δωμάτιό της, έχοντας κλείσει πριν δυο μήνες τα 36 της χρόνια.
Το σπίτι της στην 5th Elena Drive στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες κατακλύστηκε τα ξημερώματα εκείνης της Πέμπτης, από περιπολικά, ασθενοφόρο, δημοσιογράφους και φωτογράφους.
Ο θάνατός της σόκαρε την υφήλιο και γέννησε αναπάντητα ερωτήματα, αστικούς μύθους και θεωρίες συνωμοσίας για την πιο γοητευτική ξανθιά που πέρασε ποτέ από το Χόλιγουντ.
Αυτή που τρέλαινε τους άντρες αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να βρει την πραγματική ευτυχία, παγιδευμένη στους προσωπικούς της δαίμονες, τον φόβο της να μην τρελαθεί και την σχεδόν μόνιμη εξάρτηση από τα βαρβιτουρικά, τα τελευταία χρόνια της ζωής της.
Η τελευταία νύχτα και οι τοξικολογικέςΚάποια ώρα περασμένα μεσάνυχτα πλέον η οικονόμος της Μέριλιν Μονρόε Γιούνις Μάρεϊ παρατήρησε ότι το φως στο δωμάτιο της ηθοποιού ήταν ακόμη ανοιχτό.
Πλησίασε και άρχισε να χτυπάει την πόρτα, η οποία ήταν κλειδωμένη αλλά δεν πήρε καμία απάντηση και τηλεφώνησε στον προσωπικό ψυχίατρο της ηθοποιού, Ραλφ Γκρίνσον.
Ο τελευταίος κατάφτασε μετά από λίγη ώρα και μπήκε στο δωμάτιο από το παράθυρο για να αντικρίσει την σταρ γυμνή μπρούμυτα στο κρεβάτι της.
Στο ένα της χέρι κρατούσε το ακουστικό του τηλεφώνου ενώ δίπλα της υπήρχαν άδεια μπουκάλια χαπιών, οι πιο πιστοί της «σύντροφοι» στον τελευταίο χρόνο της μυθιστορηματικής ζωής της.
Μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις ως επίσημη αιτία θανάτου καταγράφηκε «οξεία δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά ενώ ο θάνατός της καταγράφηκε ως «πιθανή αυτοκτονία».
Κάτι που δύσκολα έγινε πιστευτό όχι μόνο από τα ΜΜΕ αλλά και από τους απλούς ανθρώπους που αγάπησαν την πάλαι ποτέ Νόρμα Τζιν Μπέικερ που έγινε το απόλυτο sex symbol του Χόλιγουντ.
Μόνο που αυτό την στοίχειωσε για πάντα.
Η φερόμενη κρυφή σχέση της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και ακολούθως με τον αδερφό του Μπόμπι, έγινε το αγαπημένο θέμα στις πολλές θεωρίες συνωμοσίας και τους αστικούς μύθους που γεννήθηκαν.
Ποιος μπορούσε να ξεχάσει άλλωστε ότι τρεις μήνες πριν τον θάνατό της τραγούδησε το «Happy Birthday Mr President» στα γενέθλια του JFK φορώντας ένα εκπληκτικό φόρεμα.
Ήταν μια εμφάνιση που άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, ενισχύοντας τις φήμες ότι κάτι έτρεχε με τον πλανητάρχη, ο οποίος φέρεται να την συναντούσε σε τακτά διαστήματα.
Ο αδερφός του Ρόμπερτ ήταν αυτός που προσπάθησε να τιθασεύσει την ατίθαση Μέριλιν, η οποία μίλαγε για την σχέση της με τον Τζον αλλά παραμένει άγνωστο πότε οι δύο τους δημιούργησαν σχέση.
Οι περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας θεωρούν τον Μπόμπι Κένεντι, ως τον άνθρωπο που φέρεται να έδωσε την εντολή δολοφονίας της Μέριλιν στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, κάτι όμως που δεν αποδείχτηκε ποτέ.
Κανένας γάμος της δεν ευδοκίμησε, ούτε αυτός με τον Τζο Ντι Μάτζιο, ούτε ο επόμενος με τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, ενώ οι παροδικές σχέσεις της δεν στέριωναν.
Οι εμμονές της-φοβόταν ότι θα κληρονομούσε την τρέλα της μητέρας της-η μοναξιά της σταρ που όλοι ήθελαν στο κρεβάτι τους, αλλά σχεδόν κανείς δεν την καταλάβαινε την σπρώχνουν στις ψυχοθεραπείες και στα ψυχοφάρμακα.
Όταν ερωτεύεται τον Φρανκ Σινάτρα, ο τραγουδιστής έχει χωρίσει από την Άβα Γκάρντνερ και δεν θέλει καμία δημοσιότητα, γι’ αυτό τα ΜΜΕ λαμβάνουν σαφή εντολή να μην τους φωτογραφίζουν μαζί.
Τους τελευταίους μήνες της ζωής της η Μέριλιν είναι πιο μόνη από ποτέ, πιο ευάλωτη από ποτέ, ενώ παίρνει τα βαρβιτουρικά και τα ηρεμιστικά με την φούχτα.
Βασικά ισορροπούσε σε ένα σκοινί που ήταν έτοιμο να σπάσει και αυτό έγινε τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου του 1962, όταν ο γιατρός της την βρήκε νεκρή στις 03.45 τα ξημερώματα.
Το ταξίδι της στην ζωή είχε τελειώσει.
Μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις ως επίσημη αιτία θανάτου καταγράφηκε «οξεία δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά ενώ ο θάνατός της καταγράφηκε ως «πιθανή αυτοκτονία».
Κάτι που δύσκολα έγινε πιστευτό όχι μόνο από τα ΜΜΕ αλλά και από τους απλούς ανθρώπους που αγάπησαν την πάλαι ποτέ Νόρμα Τζιν Μπέικερ που έγινε το απόλυτο sex symbol του Χόλιγουντ.
Μόνο που αυτό την στοίχειωσε για πάντα.
Οι ΚένεντιΜετά από έξι και πλέον δεκαετίες πάρα πολλοί πιστεύουν ότι η Μονρόε δεν αυτοκτόνησε, αλλά την «αυτοκτόνησαν» κάποιοι, επειδή ήξερε πολλά και είχε «κοιμηθεί» με τους λάθος ανθρώπους, όπως τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
Η φερόμενη κρυφή σχέση της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και ακολούθως με τον αδερφό του Μπόμπι, έγινε το αγαπημένο θέμα στις πολλές θεωρίες συνωμοσίας και τους αστικούς μύθους που γεννήθηκαν.
Ποιος μπορούσε να ξεχάσει άλλωστε ότι τρεις μήνες πριν τον θάνατό της τραγούδησε το «Happy Birthday Mr President» στα γενέθλια του JFK φορώντας ένα εκπληκτικό φόρεμα.
Ήταν μια εμφάνιση που άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, ενισχύοντας τις φήμες ότι κάτι έτρεχε με τον πλανητάρχη, ο οποίος φέρεται να την συναντούσε σε τακτά διαστήματα.
Ο αδερφός του Ρόμπερτ ήταν αυτός που προσπάθησε να τιθασεύσει την ατίθαση Μέριλιν, η οποία μίλαγε για την σχέση της με τον Τζον αλλά παραμένει άγνωστο πότε οι δύο τους δημιούργησαν σχέση.
Οι περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας θεωρούν τον Μπόμπι Κένεντι, ως τον άνθρωπο που φέρεται να έδωσε την εντολή δολοφονίας της Μέριλιν στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, κάτι όμως που δεν αποδείχτηκε ποτέ.
Μια βασανισμένη ψυχήΑυτό που λίγοι αντιλαμβάνονταν ήταν ότι πίσω από την λαμπερή εικόνα του πιο απόλυτου ίσως sex symbol υπήρχε μια γυναίκα που είχε εισέλθει σε ένα λαβύρινθο εθισμών, φόβου και ανεκπλήρωτων επιθυμιών.
Κανένας γάμος της δεν ευδοκίμησε, ούτε αυτός με τον Τζο Ντι Μάτζιο, ούτε ο επόμενος με τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, ενώ οι παροδικές σχέσεις της δεν στέριωναν.
Οι εμμονές της-φοβόταν ότι θα κληρονομούσε την τρέλα της μητέρας της-η μοναξιά της σταρ που όλοι ήθελαν στο κρεβάτι τους, αλλά σχεδόν κανείς δεν την καταλάβαινε την σπρώχνουν στις ψυχοθεραπείες και στα ψυχοφάρμακα.
Όταν ερωτεύεται τον Φρανκ Σινάτρα, ο τραγουδιστής έχει χωρίσει από την Άβα Γκάρντνερ και δεν θέλει καμία δημοσιότητα, γι’ αυτό τα ΜΜΕ λαμβάνουν σαφή εντολή να μην τους φωτογραφίζουν μαζί.
Τους τελευταίους μήνες της ζωής της η Μέριλιν είναι πιο μόνη από ποτέ, πιο ευάλωτη από ποτέ, ενώ παίρνει τα βαρβιτουρικά και τα ηρεμιστικά με την φούχτα.
Βασικά ισορροπούσε σε ένα σκοινί που ήταν έτοιμο να σπάσει και αυτό έγινε τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου του 1962, όταν ο γιατρός της την βρήκε νεκρή στις 03.45 τα ξημερώματα.
Το ταξίδι της στην ζωή είχε τελειώσει.
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