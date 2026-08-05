Η Ρωσία σφυροκόπησε ξανά το Κίεβο, αφήνοντας 17 νεκρούς - Η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει πυραυλική μονάδα στη Ρωσία, λένε οι Ουκρανοί

Η Μόσχα έπληξε κέντρα logistics γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ το Κίεβο απάντησε με επίθεση σε εγκαταστάσεις της Wildberries στη Ρωσία – Προειδοποιήσεις για ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ

αμμωνίας στην



Η επίθεση αυτή και τα τραγικά της αποτελέσματα έδειξε για ακόμη μια φορά τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σε προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, την ώρα που η Ουάσινγκτον έστειλε μήνυμα πως η παραγωγή Patriot από το Κίεβο δεν προβλέπεται να ξεκινήσει πριν τον χειμώνα.







Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 24 βαλλιστικούς πυραύλους και τέσσερις αντιπλοϊκούς πυραύλους, χωρίς να γίνει γνωστό αν αναχαιτίστηκε κάποιος από αυτούς.







Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν να επιχειρούν υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, καθώς παρέμενε ο κίνδυνος νέων ρωσικών πληγμάτων.



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Διαρροή αμμωνίας μετά από πλήγμα Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πύραυλος προκάλεσε ζημιές σε ειδική δεξαμενή που περιείχε περίπου 300 λίτρα αμμωνίας στη συνοικία Χολοσίβσκι.



Η δεξαμενή αποσυμπιέστηκε, προκαλώντας διαρροή του χημικού υλικού και άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η διαρροή περιορίστηκε περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα και ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.



Μόσχα: «Χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους» Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι εξαπέλυσε «μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς».



Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από τη μαζική ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, σε μία από τις πιο πολύνεκρες επιδρομές των τελευταίων μηνών. Τα πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε εγκαταστάσεις logistics και βιομηχανικά κτίρια, ενώ πυροδότησαν και χημικό συναγερμό λόγω διαρροήςστην ουκρανική πρωτεύουσα Η επίθεση αυτή και τα τραγικά της αποτελέσματα έδειξε για ακόμη μια φορά τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σε προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, την ώρα που η Ουάσινγκτον έστειλε μήνυμα πως η παραγωγή Patriot από το Κίεβο δεν προβλέπεται να ξεκινήσει πριν τον χειμώνα.Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 24 βαλλιστικούς πυραύλους και τέσσερις αντιπλοϊκούς πυραύλους, χωρίς να γίνει γνωστό αν αναχαιτίστηκε κάποιος από αυτούς.Οι επιθέσεις έπληξαν τουλάχιστον επτά σημεία στις συνοικίες Χολοσίβσκι, Ομπολόνσκι, Ντεσνιάνσκι και Σβιατοσίνσκι του Κιέβου, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας.Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν να επιχειρούν υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, καθώς παρέμενε ο κίνδυνος νέων ρωσικών πληγμάτων.Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πύραυλος προκάλεσε ζημιές σε ειδική δεξαμενή που περιείχε περίπου 300 λίτρα αμμωνίας στη συνοικία Χολοσίβσκι.Η δεξαμενή αποσυμπιέστηκε, προκαλώντας διαρροή του χημικού υλικού και άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η διαρροή περιορίστηκε περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα και ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι εξαπέλυσε «μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς».

Κατά τη Μόσχα, στόχος της επιχείρησης ήταν κέντρα μεταφορών, logistics και διανομής, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και μεταφορά όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του ουκρανικού στρατού.



Η ουκρανική απάντηση στη Ρωσία Την ίδια ώρα, η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα επίθεση με drones εναντίον της Ρωσίας, πλήττοντας ακόμη ένα κέντρο διαλογής της Wildberries στην περιφέρεια της Τούλα.



Η Wildberries αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας και θεωρείται το αντίστοιχο της Amazon. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην καθημερινότητα χιλιάδων Ρώσων καταναλωτών.



Οι τοπικές ρωσικές αρχές ανέφεραν επίσης ζημιές σε δύο πολυκατοικίες και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.



Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου οι ουκρανικές επιθέσεις με drones και βομβαρδισμούς προκάλεσαν τον θάνατο 61 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 327.



Οι επιθέσεις ακολούθησαν το περιστατικό της Δευτέρας, όταν, σύμφωνα με τη Μόσχα, συντρίμμια ουκρανικού drone έπεσαν σε πολυσύχναστη παραλία στη νότια Ρωσία, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους.



Λίγες ώρες αργότερα, βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Χερσώνα έδειχνε ρωσικό drone να καταδιώκει έναν πωλητή λαχανικών πριν εκραγεί δίπλα του. Ο άνδρας τραυματίστηκε αλλά επέζησε.



Ο πιο αιματηρός μήνας από το 2022 Σύμφωνα με τα ουκρανικά στοιχεία, ο Ιούλιος ήταν ο πιο αιματηρός μήνας για τους αμάχους από τον Απρίλιο του 2022. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 377 αμάχων και τον τραυματισμό ακόμη 2.129, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στο πέμπτο έτος του.



Νέα ανησυχία για τους πυραύλους της Βόρειας Κορέας Την ίδια στιγμή, νέες πληροφορίες από την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών προκαλούν πρόσθετη ανησυχία για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.



Ο αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών Αντρίι Τσερνιάκ υποστήριξε ότι μονάδα πυραύλων της Βόρειας Κορέας πρόκειται να αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια του Βορονέζ, εντασσόμενη στην 112η Ταξιαρχία Πυραύλων.



Σύμφωνα με τους ουκρανικούς ισχυρισμούς, η δύναμη θα αποτελείται από περίπου 90 Βορειοκορεάτες στρατιωτικούς, ενώ η Ρωσία αναμένεται να παραλάβει συνολικά 120 βαλλιστικούς πυραύλους και έξι εκτοξευτές. Οι τελικές λεπτομέρειες φέρεται να πρόκειται να οριστικοποιηθούν σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου τον επόμενο μήνα.



Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ ούτε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ούτε η αποστολή της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ σχολίασαν τις σχετικές αναφορές.



Οι πύραυλοι KN-23 και KN-24 Κατά τον Τσερνιάκ, η Πιονγκγιάνγκ έχει ήδη αποστείλει στη Ρωσία νέα παρτίδα 40 βαλλιστικών πυραύλων KN-23 και KN-24, οι οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερο βεληνεκές και ισχυρότερη πολεμική κεφαλή από τους ρωσικούς Iskander, αλλά θεωρούνται λιγότερο ακριβείς.



Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν συνδεθεί με επιθέσεις που προκάλεσαν μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.



Η Ρωσία χρησιμοποιεί ολοένα και συχνότερα βαλλιστικούς πυραύλους, εκμεταλλευόμενη τις ελλείψεις της Ουκρανίας σε προηγμένα συστήματα αεράμυνας, καθώς οι συγκεκριμένοι στόχοι μπορούν ουσιαστικά να αναχαιτιστούν μόνο από συστήματα Patriot αμερικανικής κατασκευής.



Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, η Βόρεια Κορέα έχει ήδη παραδώσει περίπου 150 πυραύλους KN-23 και KN-24 στη Ρωσία από τα τέλη του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025. Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου 9.500 Βορειοκορεάτες στρατιώτες παραμένουν στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, χωρίς προς το παρόν να συμμετέχουν άμεσα στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.