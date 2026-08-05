ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 6 εναέρια

Η Ρωσία σφυροκόπησε ξανά το Κίεβο, αφήνοντας 17 νεκρούς - Η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει πυραυλική μονάδα στη Ρωσία, λένε οι Ουκρανοί
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Κίεβο Βόρεια Κορέα Νεκροί Πύραυλοι

Η Ρωσία σφυροκόπησε ξανά το Κίεβο, αφήνοντας 17 νεκρούς - Η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει πυραυλική μονάδα στη Ρωσία, λένε οι Ουκρανοί

Η Μόσχα έπληξε κέντρα logistics γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ το Κίεβο απάντησε με επίθεση σε εγκαταστάσεις της Wildberries στη Ρωσία – Προειδοποιήσεις για ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ

Η Ρωσία σφυροκόπησε ξανά το Κίεβο, αφήνοντας 17 νεκρούς - Η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει πυραυλική μονάδα στη Ρωσία, λένε οι Ουκρανοί
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από τη μαζική ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, σε μία από τις πιο πολύνεκρες επιδρομές των τελευταίων μηνών. Τα πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε εγκαταστάσεις logistics και βιομηχανικά κτίρια, ενώ πυροδότησαν και χημικό συναγερμό λόγω διαρροής αμμωνίας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η επίθεση αυτή και τα τραγικά της αποτελέσματα έδειξε για ακόμη μια φορά τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σε προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, την ώρα που η Ουάσινγκτον έστειλε μήνυμα πως η παραγωγή Patriot από το Κίεβο δεν προβλέπεται να ξεκινήσει πριν τον χειμώνα.



Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 24 βαλλιστικούς πυραύλους και τέσσερις αντιπλοϊκούς πυραύλους, χωρίς να γίνει γνωστό αν αναχαιτίστηκε κάποιος από αυτούς.

Οι επιθέσεις έπληξαν τουλάχιστον επτά σημεία στις συνοικίες Χολοσίβσκι, Ομπολόνσκι, Ντεσνιάνσκι και Σβιατοσίνσκι του Κιέβου, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν να επιχειρούν υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, καθώς παρέμενε ο κίνδυνος νέων ρωσικών πληγμάτων.

Κλείσιμο


Διαρροή αμμωνίας μετά από πλήγμα

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πύραυλος προκάλεσε ζημιές σε ειδική δεξαμενή που περιείχε περίπου 300 λίτρα αμμωνίας στη συνοικία Χολοσίβσκι.

Η δεξαμενή αποσυμπιέστηκε, προκαλώντας διαρροή του χημικού υλικού και άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η διαρροή περιορίστηκε περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα και ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

Μόσχα: «Χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους»

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι εξαπέλυσε «μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς».

Κατά τη Μόσχα, στόχος της επιχείρησης ήταν κέντρα μεταφορών, logistics και διανομής, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και μεταφορά όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του ουκρανικού στρατού.

Η ουκρανική απάντηση στη Ρωσία

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα επίθεση με drones εναντίον της Ρωσίας, πλήττοντας ακόμη ένα κέντρο διαλογής της Wildberries στην περιφέρεια της Τούλα.

Η Wildberries αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας και θεωρείται το αντίστοιχο της Amazon. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην καθημερινότητα χιλιάδων Ρώσων καταναλωτών.

Οι τοπικές ρωσικές αρχές ανέφεραν επίσης ζημιές σε δύο πολυκατοικίες και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου οι ουκρανικές επιθέσεις με drones και βομβαρδισμούς προκάλεσαν τον θάνατο 61 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 327.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν το περιστατικό της Δευτέρας, όταν, σύμφωνα με τη Μόσχα, συντρίμμια ουκρανικού drone έπεσαν σε πολυσύχναστη παραλία στη νότια Ρωσία, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους.

Λίγες ώρες αργότερα, βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Χερσώνα έδειχνε ρωσικό drone να καταδιώκει έναν πωλητή λαχανικών πριν εκραγεί δίπλα του. Ο άνδρας τραυματίστηκε αλλά επέζησε.

Ο πιο αιματηρός μήνας από το 2022

Σύμφωνα με τα ουκρανικά στοιχεία, ο Ιούλιος ήταν ο πιο αιματηρός μήνας για τους αμάχους από τον Απρίλιο του 2022. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 377 αμάχων και τον τραυματισμό ακόμη 2.129, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στο πέμπτο έτος του.

Νέα ανησυχία για τους πυραύλους της Βόρειας Κορέας

Την ίδια στιγμή, νέες πληροφορίες από την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών προκαλούν πρόσθετη ανησυχία για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

Ο αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών Αντρίι Τσερνιάκ υποστήριξε ότι μονάδα πυραύλων της Βόρειας Κορέας πρόκειται να αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια του Βορονέζ, εντασσόμενη στην 112η Ταξιαρχία Πυραύλων.

Σύμφωνα με τους ουκρανικούς ισχυρισμούς, η δύναμη θα αποτελείται από περίπου 90 Βορειοκορεάτες στρατιωτικούς, ενώ η Ρωσία αναμένεται να παραλάβει συνολικά 120 βαλλιστικούς πυραύλους και έξι εκτοξευτές. Οι τελικές λεπτομέρειες φέρεται να πρόκειται να οριστικοποιηθούν σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου τον επόμενο μήνα.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ ούτε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ούτε η αποστολή της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ σχολίασαν τις σχετικές αναφορές.

Οι πύραυλοι KN-23 και KN-24

Κατά τον Τσερνιάκ, η Πιονγκγιάνγκ έχει ήδη αποστείλει στη Ρωσία νέα παρτίδα 40 βαλλιστικών πυραύλων KN-23 και KN-24, οι οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερο βεληνεκές και ισχυρότερη πολεμική κεφαλή από τους ρωσικούς Iskander, αλλά θεωρούνται λιγότερο ακριβείς.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν συνδεθεί με επιθέσεις που προκάλεσαν μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί ολοένα και συχνότερα βαλλιστικούς πυραύλους, εκμεταλλευόμενη τις ελλείψεις της Ουκρανίας σε προηγμένα συστήματα αεράμυνας, καθώς οι συγκεκριμένοι στόχοι μπορούν ουσιαστικά να αναχαιτιστούν μόνο από συστήματα Patriot αμερικανικής κατασκευής.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, η Βόρεια Κορέα έχει ήδη παραδώσει περίπου 150 πυραύλους KN-23 και KN-24 στη Ρωσία από τα τέλη του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025. Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου 9.500 Βορειοκορεάτες στρατιώτες παραμένουν στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, χωρίς προς το παρόν να συμμετέχουν άμεσα στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης