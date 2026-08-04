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Δύσκολες ώρες για την Υρώ Μανέ, πέθανε η μητέρα της
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Υρώ Μανέ Σπύρος Μπιμπίλας Μητέρα Θάνατος

Δύσκολες ώρες για την Υρώ Μανέ, πέθανε η μητέρα της

Την είδηση του θανάτου της μητέρας της αγαπημένης ηθοποιού, Γεωργίας, έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας

Δύσκολες ώρες για την Υρώ Μανέ, πέθανε η μητέρα της
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Δύσκολες ώρες για την Υρώ Μανέ καθώς όπως έγινε γνωστό έχασε τη μητέρα της, Γεωργία στα 89 της χρόνια. Την τραγική είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με τον οποίο η δημοφιλής ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ρωμαίος κι Ιουλιέτα», που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε περιοδεία.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι σήμερα η παράσταση θα ανέβαινε στη Χίο, τόπο καταγωγής της μητέρας της αγαπγημένης ηθοποιού.

«Σημερα παίζουμε την παράσταση μας μαζί με ενα ανθρώπινο βαρύ πένθος! Όντας ο θιασος μας στην Χιο , έφυγε από την ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρως Μανέ και σήμερα θα παίξουμε αφιερωνοντας την παράσταση μας Ρωμαιος και Ιουλιετα στην μνημη της Χιωτισας κυρα Γεωργίας... Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό για την μοναδική προγραμματισμένη παράσταση μας στην Χιο.. Κουράγιο Υρω...Είμαστε όλοι πλάι σου...Καλό ταξίδι για την αγαπημένη σου μητέρα που θα μας βλέπει απο τον ουρανό και θα χαμογελά...», έγραψε σε ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Δύσκολες ώρες για την Υρώ Μανέ, πέθανε η μητέρα της
9 ΣΧΟΛΙΑ

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