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Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
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Καμίλα Καμπέγιο Διακοπές Ελλάδα

Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Η διάσημη τραγουδίστρια πόζαρε μεταξύ άλλων με μαγιό

Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα, δημοσίευσε η Καμίλα Καμπέγιο, με την τραγουδίστρια να δείχνει σημεία όπου επισκέφτηκε κατά την απόδρασή της.

Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Μύκονο, ενώ έκανε και ημερήσια εκδρομή με σκάφος στην Πάρο, στην Αντίπαρο και σε απομονωμένους κολπίσκους. Μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε με το μαγιό της σε σκάφος ή σε ξαπλώστρα στη θάλασσα να κάνει ηλιοθεραπεία.

Σε άλλες εικόνες, η Καμπέγιο μοιράστηκε μέρη από εξόδους της που της τράβηξαν το ενδιαφέρον. «Ελλάδα μέρος δεύτερο» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Η Καμίλα Καμπέγιο ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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