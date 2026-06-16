Τα υπονοούμενα του Μπρούκλιν Μπέκαμ σε διαφημιστικό σποτ: Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Μουντιάλ από το σπίτι, μεγάλη ιστορία
Τα υπονοούμενα του Μπρούκλιν Μπέκαμ σε διαφημιστικό σποτ: Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Μουντιάλ από το σπίτι, μεγάλη ιστορία
Αρκετοί θεώρησαν ότι πρόκειται για μία έμμεση αναφορά στη δημόσια ρήξη με την οικογένειά του
Νέα σχόλια που ερμηνεύτηκαν ως αιχμές προς τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, έκανε ο Μπρούκλιν σε διαφήμιση με θέμα το Μουντιάλ 2026.
Ο 27χρονος εμφανίζεται σε νέα διαφήμιση της DoorDash, η οποία δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, κάνοντας αναφορά σε «περίπλοκη κατάσταση».
Το βίντεο ξεκινάει με τον πρωτότοκο γιο της οικογένειας να κάθεται σε έναν καναπέ λέγοντας: «Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 από το σπίτι». Στη συνέχεια, πετάει εισιτήρια του Μουντιάλ πάνω σε ένα τραπέζι και προσθέτει γελώντας: «Είναι μεγάλη ιστορία». Λίγο αργότερα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «είναι περίπλοκο. Περισσότερα σύντομα», πριν ο Μπέκαμ αποχωρήσει από το πλάνο. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Μεγάλη ιστορία».
Δείτε το βίντεο
Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, με αρκετά πρόσωπα να θεωρούν ότι πρόκειται για ακόμη μία έμμεση αναφορά του Μπρούκλιν Μπέκαμ στη δημόσια ρήξη με την οικογένειά του. Άλλοι τον επέκριναν για τη στάση του, ενώ δεν έλειψαν και όσοι σχολίασαν με χιούμορ το βίντεο.
Η διαφήμιση δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη της αδερφής του, Χάρπερ Μπέκαμ, στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 14χρονη έφτασε στην κατοικία του Μπρούκλιν, ωστόσο αποχώρησε λίγα λεπτά αργότερα χωρίς να τον συναντήσει, καθώς εκείνος και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ δεν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι.
Οι εντάσεις στην οικογένεια Μπέκαμ φέρεται να ξεκίνησαν μετά τον γάμο του Μπρούκλιν με την Πελτζ το 2022. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, κατηγορώντας παράλληλα τους γονείς του ότι «έλεγχαν το αφήγημα» γύρω από την οικογενειακή τους ζωή μέσω του Τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 27χρονος εμφανίζεται σε νέα διαφήμιση της DoorDash, η οποία δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, κάνοντας αναφορά σε «περίπλοκη κατάσταση».
Το βίντεο ξεκινάει με τον πρωτότοκο γιο της οικογένειας να κάθεται σε έναν καναπέ λέγοντας: «Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 από το σπίτι». Στη συνέχεια, πετάει εισιτήρια του Μουντιάλ πάνω σε ένα τραπέζι και προσθέτει γελώντας: «Είναι μεγάλη ιστορία». Λίγο αργότερα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «είναι περίπλοκο. Περισσότερα σύντομα», πριν ο Μπέκαμ αποχωρήσει από το πλάνο. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Μεγάλη ιστορία».
Δείτε το βίντεο
Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, με αρκετά πρόσωπα να θεωρούν ότι πρόκειται για ακόμη μία έμμεση αναφορά του Μπρούκλιν Μπέκαμ στη δημόσια ρήξη με την οικογένειά του. Άλλοι τον επέκριναν για τη στάση του, ενώ δεν έλειψαν και όσοι σχολίασαν με χιούμορ το βίντεο.
Η διαφήμιση δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη της αδερφής του, Χάρπερ Μπέκαμ, στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 14χρονη έφτασε στην κατοικία του Μπρούκλιν, ωστόσο αποχώρησε λίγα λεπτά αργότερα χωρίς να τον συναντήσει, καθώς εκείνος και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ δεν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι.
Οι εντάσεις στην οικογένεια Μπέκαμ φέρεται να ξεκίνησαν μετά τον γάμο του Μπρούκλιν με την Πελτζ το 2022. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, κατηγορώντας παράλληλα τους γονείς του ότι «έλεγχαν το αφήγημα» γύρω από την οικογενειακή τους ζωή μέσω του Τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα