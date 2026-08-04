Ντενίζ Ρίτσαρντς για Πάτρικ Μαλντούν: Ήταν ένας παντοτινός φίλος, κάτι παραπάνω από αδερφός
Ντενίζ Ρίτσαρντς για Πάτρικ Μαλντούν: Ήταν ένας παντοτινός φίλος, κάτι παραπάνω από αδερφός
Ο Μαλντούν και η Ρίτσαρντς υπήρξαν ζευγάρι τη δεκαετία του 1990 και παρέμειναν φίλοι μέχρι τον θάνατο του ηθοποιού τον περασμένο Απρίλιο
Μία αναφορά στον Πάτρικ Μαλντούν, που πέθανε στα 57 του από καρδιακή προσβολή, έκανε η Ντενίζ Ρίτσαρντς σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η ηθοποιός που είχε υπάρξει σε σχέση μαζί του εξήγησε πως αποτελούσε σημαντικό μέρος της ζωής της και ότι όλοι οι σύντροφοί της έπρεπε να το γνωρίζουν και να το αποδέχονται, ενώ τόνισε πως η σχέση τους ήταν κάτι παραπάνω από αδερφική.
Η 55χρονη ηθοποιός μοιράστηκε αρχικά στο podcast «Dumb Blonde» ότι κάποτε είχε υπερασπιστεί τη σχέση της με τον εκλιπόντα ηθοποιό απέναντι στην Τέντι Μέλενκαμπ, γνωστή από το «The Real Housewives of Beverly Hills». «Η Τέντι μού έλεγε: “Ξέρω ότι κοιμάσαι μαζί του”. Κι εγώ της απαντούσα: “Δεν κοιμάμαι μαζί του. Έχουμε χωρίσει εδώ και χρόνια”. Της είπα: “Είναι ο καλύτερός μου φίλος”. Και εκείνη μου είπε: “Ο Άαρον θα πρέπει να είναι έξαλλος”», θυμήθηκε η Ρίτσαρντς, αναφερόμενη στον εν διαστάσει σύζυγό της, Άαρον Φάιπερς.
«Κι εγώ της είπα: “Δεν είναι. Γνωρίζει τη σχέση μας”. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν αδιαπραγμάτευτο. Αν δεν τον αποδεχόσουν, τότε δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ο Μαλντούν και η Ρίτσαρντς είχαν σχέση με διαλείμματα επί πέντε χρόνια τη δεκαετία του 1990, πριν χωρίσουν. Παρότι ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους, οι δύο ηθοποιοί παρέμειναν στενοί φίλοι όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι τον θάνατό του τον Απρίλιο, σε ηλικία 57 ετών.
Μιλώντας για τη φιλία τους, που διήρκεσε δεκαετίες, τόνισε: «Ήταν ένας παντοτινός φίλος. Ήμασταν κάτι περισσότερο ακόμη και από αδελφός και αδελφή», είπε η Ρίτσαρντς. «Η οικογένειά του είναι οικογένειά μου. Τον γνώριζα πριν ακόμη μάθει ο κόσμος ποιοι ήμασταν. Ήμουν 18 ετών όταν τον γνώρισα», εξήγησε.
Η 55χρονη ηθοποιός μοιράστηκε αρχικά στο podcast «Dumb Blonde» ότι κάποτε είχε υπερασπιστεί τη σχέση της με τον εκλιπόντα ηθοποιό απέναντι στην Τέντι Μέλενκαμπ, γνωστή από το «The Real Housewives of Beverly Hills». «Η Τέντι μού έλεγε: “Ξέρω ότι κοιμάσαι μαζί του”. Κι εγώ της απαντούσα: “Δεν κοιμάμαι μαζί του. Έχουμε χωρίσει εδώ και χρόνια”. Της είπα: “Είναι ο καλύτερός μου φίλος”. Και εκείνη μου είπε: “Ο Άαρον θα πρέπει να είναι έξαλλος”», θυμήθηκε η Ρίτσαρντς, αναφερόμενη στον εν διαστάσει σύζυγό της, Άαρον Φάιπερς.
«Κι εγώ της είπα: “Δεν είναι. Γνωρίζει τη σχέση μας”. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν αδιαπραγμάτευτο. Αν δεν τον αποδεχόσουν, τότε δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Denise Richards Says Late Friend Patrick Muldoon Was a ‘Deal-Breaker’ in Her Relationships https://t.co/cLiO4lNFAd— People (@people) August 4, 2026
Μιλώντας για τη φιλία τους, που διήρκεσε δεκαετίες, τόνισε: «Ήταν ένας παντοτινός φίλος. Ήμασταν κάτι περισσότερο ακόμη και από αδελφός και αδελφή», είπε η Ρίτσαρντς. «Η οικογένειά του είναι οικογένειά μου. Τον γνώριζα πριν ακόμη μάθει ο κόσμος ποιοι ήμασταν. Ήμουν 18 ετών όταν τον γνώρισα», εξήγησε.
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