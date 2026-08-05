Tα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις για τον 90χρονο που βρέθηκε στον καταψύκτη: Οι μαρτυρίες και η ιατροδικαστική που θα λύσει τον γρίφο

Συνελήφθη ο 55χρονος γιος του – Υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από 2,5 χρόνια, όμως μαρτυρίες κατοίκων τοποθετούν την τελευταία εμφάνισή του τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πίσω





Το μεγάλο ερώτημα για τον χρόνο θανάτου Το σημαντικότερο στοιχείο που παραμένει ανοιχτό αφορά τον ακριβή χρόνο θανάτου του 90χρονου.







Το μυστήριο αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία-νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου.



Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας ότι ο ηλικιωμένος είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.







Οι εξελίξεις οδήγησαν σε έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε πλέον και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.



Κλείσιμο



Η σορός στον καταψύκτη και το οικονομικό κίνητρο Στο υπόγειο του κτιρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.



Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς, εισέπραττε και τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε αποβιώσει πριν από χρόνια και καταβαλλόταν στον σύζυγό της ως δικαιούχο.



Στην ιατροδικαστική εξέταση στρέφονται πλέον όλα τα βλέμματα για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Μυστρά , όπου η σορός ενός 90χρονου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του 55χρονου γιου του. Παρότι ο συλληφθείς υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια και απέκρυψε τον θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του , μαρτυρίες κατοίκων τοποθετούν την εξαφάνιση του ηλικιωμένου αρκετά νωρίτερα, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι Αρχές.Το σημαντικότερο στοιχείο που παραμένει ανοιχτό αφορά τον ακριβή χρόνο θανάτου του 90χρονου.Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 55χρονος στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δύο έως δυόμισι χρόνια από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, κάτοικοι του Μυστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε χρόνια, δημιουργώντας μία εμφανή απόκλιση που αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές.Το μυστήριο αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία-νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου.Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας ότι ο ηλικιωμένος είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.Αρχικά, ο 55χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο πατέρας του ζούσε στην Αθήνα. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με την αδελφή του, εκείνη τους ανέφερε ότι είχε επίσης χρόνια να τον δει και πως ο πατέρας τους διέμενε με τον αδελφό της στον Μυστρά.Οι εξελίξεις οδήγησαν σε έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε πλέον και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.Στο υπόγειο του κτιρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς, εισέπραττε και τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε αποβιώσει πριν από χρόνια και καταβαλλόταν στον σύζυγό της ως δικαιούχο.

Οι μαρτυρίες για ένα ξενοδοχείο «φάντασμα» Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι η τουριστική επιχείρηση είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, με ελάχιστη κίνηση και τις πόρτες να παραμένουν σχεδόν πάντα κλειστές.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπήρχαν εδώ και καιρό υποψίες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ενώ ο 55χρονος φέρεται να απέτρεπε την είσοδο τρίτων ακόμη και στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κλιμακούμενη φημολογία κατέληξε τελικά σε καταγγελία, η οποία κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές.



Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός δεν έφερε εμφανή εξωτερικά τραύματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.



Παρ' όλα αυτά, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς η πολύχρονη παραμονή της σορού σε καταψύκτη καθιστά απαραίτητη την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπαγοποίησης πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.



Οι κατηγορίες και η συνέχεια της έρευνας Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατά την έρευνα κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι.



Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποτελέσει το βασικό στοιχείο που θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ



«Συνελήφθη, την Τρίτη (4/8/2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.



Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 αεροβόλο πιστόλι.



Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού».