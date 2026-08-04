H Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ απαντά στους επικριτές της: Αγαπώ τις καμπύλες μου, ποιος αποφασίζει ποιο είναι το «σωστό» σώμα;
H Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ απαντά στους επικριτές της: Αγαπώ τις καμπύλες μου, ποιος αποφασίζει ποιο είναι το «σωστό» σώμα;
Αγαπώ την ελευθερία να ζω στο σώμα που επιλέγω, τόνισε μέσα από τα social media η αρραβωνιαστικιά του Κριστιάνο Ρονάλντο και μητέρα των παιδιών του
Τη δική της απάντηση έδωσε η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με αφορμή τα σχόλια που δέχεται για το σώμα της.
Θέλοντας να πάρει θέση, η 32χρονη αρραβωνιαστικιά του Κριστιάνο Ρονάλντο και μητέρα των παιδιών του δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της με μπικίνι και μοιράστηκε μερικές σκέψεις, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως αγαπά το σώμα της. «Το σώμα μου θα αλλάξει, όπως αλλάζει το σώμα όλων των γυναικών. Και ελπίζω να συνεχίσει να αλλάζει για πολλά ακόμη χρόνια, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι εξακολουθώ να ζω», έγραψε αρχικά.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σημαντικά μαθήματα αυτοπεποίθησης που επιθυμεί να διδάξει στα παιδιά της και ιδιαίτερα στις κόρες της. Μιλώντας για τη μητρότητα, πρόσθεσε: «Είμαι μητέρα έξι υπέροχων παιδιών, εκ των οποίων τα τρία είναι κορίτσια που κάποια μέρα θα γίνουν σπουδαίες γυναίκες. Και αν υπάρχει κάτι που θέλω να τους διδάξω —μαζί με τον Κρις, για τον οποίο αισθάνομαι βαθιά υπερήφανη για τις αξίες που μεταδίδει ως πατέρας και ως άνδρας— είναι ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να εξαρτάται από την εμφάνισή του ή από τη γνώμη αγνώστων. Αυτή η μικρή δόση θετικής ψυχολογίας που προσπαθώ να τους προσφέρω καθημερινά βοηθά και εμένα να παραμένω προσανατολισμένη σε έναν κόσμο γεμάτο τόση επίφαση».
Σε άλλο σημείο, η Ροντρίγκεζ μετέφερε μια συζήτηση που είχε με τον 41χρονο άσσο του ποδοσφαίρου, εξηγώντας ότι η έντονη κριτική για το σώμα της την είχε κάνει να ανησυχεί επειδή χαρακτηριζόταν «χοντρή», ενώ, όπως είπε, βιοπορίζεται από την εικόνα της. Η απάντησή του όμως της υπενθύμισε τι έχει πραγματικά σημασία.
«Και μου απάντησε: “Δεν ζεις από την εικόνα σου. Ζεις από αυτό που είσαι. Μια τέλεια γυναίκα. Όμορφη, με υπέροχο σώμα, μητέρα, καλός άνθρωπος, επιτυχημένη και μια γυναίκα που ζει τη ζωή με αγάπη. Τι περισσότερο θα μπορούσες να θέλεις;”», περιέγραψε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η κριτική επαναλαμβάνεται σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια. «Το αστείο είναι ότι αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάθε χρόνο το σώμα μου γίνεται ξανά είδηση», σημείωσε.
Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram
«Και τότε αναρωτιέμαι… ποιο είναι το πρότυπο; Ποιος αποφασίζει ποιο είναι το “σωστό” σώμα; Πιστεύουμε πραγματικά ακόμη ότι η ευτυχία έχει συγκεκριμένο μέγεθος;», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας ότι γυμνάζεται επειδή αυτό την κάνει ευτυχισμένη.
«Γιατί αυτή η μία ώρα στο γυμναστήριο είναι μία από τις καλύτερες στιγμές της ημέρας μου. Μου προσφέρει υγεία, ψυχική ηρεμία, πειθαρχία, ενέργεια και ευεξία. Ποτέ δεν ήταν ένας αγώνας για να χάσω βάρος. Ήταν πάντοτε ένας τρόπος να φροντίζω τον εαυτό μου», πρόσθεσε.
Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ υπογράμμισε την αγάπη της για το σώμα της, τονίζοντας πως: «Αγαπώ τις καμπύλες μου. Αγαπώ την ελευθερία να ζω στο σώμα που επιλέγω. Στο σώμα που με στηρίζει, που μου επέτρεψε να αγκαλιάσω, να φέρω ζωή στον κόσμο, να πέσω και να σηκωθώ ξανά. Ένα σώμα που αξίζει σεβασμό, αγάπη και ευγνωμοσύνη σε κάθε εκδοχή του».
Καταλήγοντας, εξήγησε ότι για την ίδια επιτυχία σημαίνει «να ζει με ηρεμία» και «να περιβάλλεται από τους ανθρώπους που αγαπά». «Να απολαμβάνω την οικογένεια και τους φίλους μου. Να φροντίζω την υγεία μου. Να γελάω. Να μαθαίνω. Να ζω», έγραψε κλείνοντας.
Θέλοντας να πάρει θέση, η 32χρονη αρραβωνιαστικιά του Κριστιάνο Ρονάλντο και μητέρα των παιδιών του δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της με μπικίνι και μοιράστηκε μερικές σκέψεις, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως αγαπά το σώμα της. «Το σώμα μου θα αλλάξει, όπως αλλάζει το σώμα όλων των γυναικών. Και ελπίζω να συνεχίσει να αλλάζει για πολλά ακόμη χρόνια, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι εξακολουθώ να ζω», έγραψε αρχικά.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σημαντικά μαθήματα αυτοπεποίθησης που επιθυμεί να διδάξει στα παιδιά της και ιδιαίτερα στις κόρες της. Μιλώντας για τη μητρότητα, πρόσθεσε: «Είμαι μητέρα έξι υπέροχων παιδιών, εκ των οποίων τα τρία είναι κορίτσια που κάποια μέρα θα γίνουν σπουδαίες γυναίκες. Και αν υπάρχει κάτι που θέλω να τους διδάξω —μαζί με τον Κρις, για τον οποίο αισθάνομαι βαθιά υπερήφανη για τις αξίες που μεταδίδει ως πατέρας και ως άνδρας— είναι ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να εξαρτάται από την εμφάνισή του ή από τη γνώμη αγνώστων. Αυτή η μικρή δόση θετικής ψυχολογίας που προσπαθώ να τους προσφέρω καθημερινά βοηθά και εμένα να παραμένω προσανατολισμένη σε έναν κόσμο γεμάτο τόση επίφαση».
Σε άλλο σημείο, η Ροντρίγκεζ μετέφερε μια συζήτηση που είχε με τον 41χρονο άσσο του ποδοσφαίρου, εξηγώντας ότι η έντονη κριτική για το σώμα της την είχε κάνει να ανησυχεί επειδή χαρακτηριζόταν «χοντρή», ενώ, όπως είπε, βιοπορίζεται από την εικόνα της. Η απάντησή του όμως της υπενθύμισε τι έχει πραγματικά σημασία.
«Και μου απάντησε: “Δεν ζεις από την εικόνα σου. Ζεις από αυτό που είσαι. Μια τέλεια γυναίκα. Όμορφη, με υπέροχο σώμα, μητέρα, καλός άνθρωπος, επιτυχημένη και μια γυναίκα που ζει τη ζωή με αγάπη. Τι περισσότερο θα μπορούσες να θέλεις;”», περιέγραψε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η κριτική επαναλαμβάνεται σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια. «Το αστείο είναι ότι αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάθε χρόνο το σώμα μου γίνεται ξανά είδηση», σημείωσε.
Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram
«Και τότε αναρωτιέμαι… ποιο είναι το πρότυπο; Ποιος αποφασίζει ποιο είναι το “σωστό” σώμα; Πιστεύουμε πραγματικά ακόμη ότι η ευτυχία έχει συγκεκριμένο μέγεθος;», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας ότι γυμνάζεται επειδή αυτό την κάνει ευτυχισμένη.
«Γιατί αυτή η μία ώρα στο γυμναστήριο είναι μία από τις καλύτερες στιγμές της ημέρας μου. Μου προσφέρει υγεία, ψυχική ηρεμία, πειθαρχία, ενέργεια και ευεξία. Ποτέ δεν ήταν ένας αγώνας για να χάσω βάρος. Ήταν πάντοτε ένας τρόπος να φροντίζω τον εαυτό μου», πρόσθεσε.
Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ υπογράμμισε την αγάπη της για το σώμα της, τονίζοντας πως: «Αγαπώ τις καμπύλες μου. Αγαπώ την ελευθερία να ζω στο σώμα που επιλέγω. Στο σώμα που με στηρίζει, που μου επέτρεψε να αγκαλιάσω, να φέρω ζωή στον κόσμο, να πέσω και να σηκωθώ ξανά. Ένα σώμα που αξίζει σεβασμό, αγάπη και ευγνωμοσύνη σε κάθε εκδοχή του».
Καταλήγοντας, εξήγησε ότι για την ίδια επιτυχία σημαίνει «να ζει με ηρεμία» και «να περιβάλλεται από τους ανθρώπους που αγαπά». «Να απολαμβάνω την οικογένεια και τους φίλους μου. Να φροντίζω την υγεία μου. Να γελάω. Να μαθαίνω. Να ζω», έγραψε κλείνοντας.
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