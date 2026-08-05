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«Με λένε Έρα και αυτό είναι το δώρο γενεθλίων από τη μητέρα μου»: Η Κέιτι Πέρι συγκινήθηκε με 10χρονη σε συναυλία της, δείτε βίντεο
«Με λένε Έρα και αυτό είναι το δώρο γενεθλίων από τη μητέρα μου»: Η Κέιτι Πέρι συγκινήθηκε με 10χρονη σε συναυλία της, δείτε βίντεο
Η Κέιτι Πέρι έκανε με τη σειρά της δώρο στην 10χρονη το να τραγουδήσουν μαζί το Roar
Ένα συγκινητικό βίντεο με μια 10χρονη θαυμάστριά της, η οποία βρέθηκε σε συναυλία της ως δώρο γενεθλίων από τη μητέρα της, ανέβασε στο Instagram η Κέιτι Πέρι.
Στο βίντεο φαίνεται η τραγουδίστρια να πλησιάζει το μικρό κορίτσι το οποίο ακούγεται να της λέει «το όνομά μου είναι Έρα και είμαι από την Αλβανία, αυτό είναι το δώρο γενεθλίων μου».
Στη συνέχεια με εμφανή τη συγκίνησή της η μικρή Έρα λέει από μικροφώνου «ευχαριστώ τη μαμά μου που με έφερε στη συναυλία»
«Το δικό μου δώρο θα είναι να τραγουδήσουμε μαζί το Roar» είπε η Κέιτι Πέρι, η οποία συγκινημένη άκουσε το μικρό κορίτσι να τραγουδάει μια από τις πιο γνωστές επιτυχίες της.
Στο βίντεο φαίνεται η τραγουδίστρια να πλησιάζει το μικρό κορίτσι το οποίο ακούγεται να της λέει «το όνομά μου είναι Έρα και είμαι από την Αλβανία, αυτό είναι το δώρο γενεθλίων μου».
Στη συνέχεια με εμφανή τη συγκίνησή της η μικρή Έρα λέει από μικροφώνου «ευχαριστώ τη μαμά μου που με έφερε στη συναυλία»
«Το δικό μου δώρο θα είναι να τραγουδήσουμε μαζί το Roar» είπε η Κέιτι Πέρι, η οποία συγκινημένη άκουσε το μικρό κορίτσι να τραγουδάει μια από τις πιο γνωστές επιτυχίες της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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