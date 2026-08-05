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Η υποβρύχια βουτιά της Ευγενίας Σαμαρά: «Με έπιασε η κλειστοφοβία μου» της γράφουν, δείτε βίντεο
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Ευγενία Σαμαρά βουτιά Instagram Ηθοποιός

Η υποβρύχια βουτιά της Ευγενίας Σαμαρά: «Με έπιασε η κλειστοφοβία μου» της γράφουν, δείτε βίντεο

«Για λίγες ώρες ακόμα Ελλάδα» έγραψε η Ευγενία Σαμαρά στη λεζάντα του βίντεο

Η υποβρύχια βουτιά της Ευγενίας Σαμαρά: «Με έπιασε η κλειστοφοβία μου» της γράφουν, δείτε βίντεο
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Ένα εντυπωσιακό βίντεο, το οποίο για κάποιους ίσως και να δημιουργεί άβολα συναισθήματα, δημοσίευσε η Ευγενία Σαμαρά στο Instagram.

Η ηθοποιός έκανε μια υποβρύχια βουτιά με μια άνασα και μόνο μια μάσκα, κατά τη διάρκεια της οποίας - για αρκετά δευτερόλεπτα - βρέθηκε κάτω από βράχους.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από τους followers της με άλλους να την ρωτούν «πόσα λεπτά έμεινες κάτω από το νερό;» και την Ευγενία Σαμαρά να απαντά περιπαικτικά «447» και άλλους να την χαρακτηρίζουν «ριψοκίνδυνη» προσθέτοντας ότι «με έπιασε η κλειστοφοβία μου».

Η ηθοποιός, πάντως, δεν αποκάλυψε πού έκανε τη βουτιά αλλά αρκέστηκε να δώσει ένα στίγμα για τις επόμενες διακοπές της γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «Under the sea 🌊💙 Για λίγες ώρες ακόμη Ελλάδα 😳».

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