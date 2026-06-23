Σάκης Τανιμανίδης: Από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, θέλω να πετύχω στο να είμαι καλός μπαμπάς
Σάκης Τανιμανίδης: Από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, θέλω να πετύχω στο να είμαι καλός μπαμπάς
Αν είμαι καλός μπαμπάς είμαι ευτυχισμένος, σχολίασε ο παρουσιαστής
Στον ρόλο της πατρότητας αναφέρθηκε ο Σάκης Τανιμανίδης, τονίζοντας πως, πάνω από κάθε επαγγελματικό στόχο και δραστηριότητα, αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να είναι καλός μπαμπάς.
Ο παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στη ζωή του οι δίδυμες κόρες που έχει αποκτήσει με τη Χριστίνα Μπόμπα.
Πιο αναλυτικά, ο Σάκης Τανιμανίδης εξήγησε πως, από όλα όσα κάνει στην προσωπική του ζωή και στη δουλειά του, αυτό στο οποίο θέλει περισσότερο να πετύχει είναι το να είναι καλός πατέρας.
Μιλώντας για τις κόρες του, ο παρουσιαστής είπε: «Από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, το ένα πράγμα στο οποίο θέλω να πετύχω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι στο να είμαι καλός μπαμπάς. Αν με ρωτήσει κάποιος "τι θέλεις να είσαι" απαντάω "θέλω να είμαι μπαμπάς, θέλω να είμαι καλός μπαμπάς". Αν είμαι καλός μπαμπάς είμαι ευτυχισμένος».
Δείτε το βίντεο
Ο παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στη ζωή του οι δίδυμες κόρες που έχει αποκτήσει με τη Χριστίνα Μπόμπα.
Πιο αναλυτικά, ο Σάκης Τανιμανίδης εξήγησε πως, από όλα όσα κάνει στην προσωπική του ζωή και στη δουλειά του, αυτό στο οποίο θέλει περισσότερο να πετύχει είναι το να είναι καλός πατέρας.
Μιλώντας για τις κόρες του, ο παρουσιαστής είπε: «Από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, το ένα πράγμα στο οποίο θέλω να πετύχω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι στο να είμαι καλός μπαμπάς. Αν με ρωτήσει κάποιος "τι θέλεις να είσαι" απαντάω "θέλω να είμαι μπαμπάς, θέλω να είμαι καλός μπαμπάς". Αν είμαι καλός μπαμπάς είμαι ευτυχισμένος».
Δείτε το βίντεο
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