Σάκης Τανιμανίδης: Η σύζυγός μου είναι η γυναίκα της ζωής μου και οι κόρες μου είναι η ίδια η ζωή μου
Ο παρουσιαστής παντρεύτηκε με τη Χριστίνα Μπόμπα το 2018 και το 2021 το ζευγάρι υποδέχτηκε τις δίδυμες κόρες του
Στην οικογένειά του αναφέρθηκε ο Σάκης Τανιμανίδης, δηλώνοντας πως η Χριστίνα Μπόμπα είναι η γυναίκα της ζωής του και οι δίδυμες κόρες τους η ίδια του η ζωή.
Ο παρουσιαστής και η Instagrammer παντρεύτηκαν το 2018 και τρία χρόνια μετά τον γάμο τους εκείνη έφερε στον κόσμο τα παιδιά τους. Περιγράφοντας τη σχέση τους, εξήγησε ότι τους ενώνει η φιλοδοξία και η επιθυμία να είναι δημιουργικοί, ενώ τόνισε πόσο σημαντική είναι η τρυφερότητα στη ζωή ενός ζευγαριού.
«Η γυναίκα της ζωής μου είναι η Χριστίνα και οι κόρες μου είναι η ζωή μου ίδια. Τα παιδιά παρόλο που είναι τα πάντα στη ζωή μας είναι καλό να καταλάβουμε ότι δεν είναι οι σύντροφοι μας», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του σε διαδικτυακή εκπομπή.
Μιλώντας για τη σχέση του με τη Χριστίνα Μπόμπα, μοιράστηκε: «Είναι καλό να υπάρχει η τρυφερότητα στις σχέσεις ακόμα και να είναι μακροχρόνιες. Με τη Χριστίνα τα είχαμε βρει από τον πρώτο καιρό της συγκατοίκησης. Προβλήματα υπάρχουν πάντα, ειδικά μετά τα παιδιά, υπάρχουν όμως πράγματα που έχουμε κοινά και μας δένουν περισσότερο», σημείωσε στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube. «Είμαστε και οι δύο φιλόδοξοι, έχουμε όνειρα, έχουμε ωραίες ιδέες, είμαστε της οικογένειας, είμαστε πολύ του σπιτιού», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη του Σάκη Τανιμανίδη
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο παρουσιαστής υπογράμμισε την εξάρτηση που, όπως είπε, έχει από την οικογένειά του. «Δεν έχω κάποια εξάρτηση πέρα από την οικογένεια μου. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν κάνω ναρκωτικά. Έχω εξάρτηση στο να κάνω συνεχώς δημιουργικά πράγματα. Έχω εξάρτηση από τη γυμναστική και έχω εξάρτηση και από τα παιδιά μου. Αν δεν τα δω μια μέρα, κάτι παθαίνω», εξομολογήθηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
