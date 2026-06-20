Χριστίνα Λαμπίρη: Το ότι αποχώρησα από την τηλεόραση δεν είχε να κάνει με τον ανταγωνισμό
Χριστίνα Λαμπίρη: Το ότι αποχώρησα από την τηλεόραση δεν είχε να κάνει με τον ανταγωνισμό
Είχε να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμουν, εξήγησε η παρουσιάστρια
Σε μία τηλεοπτική συζήτηση για τον ανταγωνισμό συμμετείχε η Χριστίνα Λαμπίρη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έπαιξε ρόλο στην αποχώρησή της από την τηλεόραση. Η παρουσιάστρια τόνισε άλλωστε ότι και η ίδια ήταν πολύ ανταγωνιστική. Αντιθέτως, ο λόγος που πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί ήταν το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν.
«Το ότι αποχώρησα από την τηλεόραση, δεν έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμουν. Δε με βάρυνε ο ανταγωνισμός. Μεγαλώνουμε έτσι και νομίζω έρχεται από την οικογένειά μας. Θέλουν οι γονείς μας να είμαστε οι πρώτοι μαθητές, οι πρώτοι αθλητές», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Λαμπίρη στην εκπομπή «Ζω Καλά», στην οποία ήταν καλεσμένη το Σάββατο 20 Ιουνίου.
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Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια επισήμανε ότι απαιτητική κυρίως με τον εαυτό της και ανταγωνιστική απέναντι στις άλλες εκπομπές, θέλοντας πάντα να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα και να μη χάνει θέματα. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Στην τηλεόραση ήμουν ανταγωνιστική και πίσω από τις κάμερες, ως αρχισυντάκτρια, ως ρεπόρτερ. Στο τέλος της ημέρας είσαι ανταγωνιστικός με τον εαυτό σου, γιατί προσπαθείς να γίνεις καλύτερος και στη γωνία βάζεις πάντα τον εαυτό σου. Δεν είχα αισθανθεί ποτέ την ανασφάλεια ότι απειλούμαι από κάτι. Δεν ένιωσα ποτέ κάτι τέτοιο από συναδέλφους. Ήμουν φανταστικά ανταγωνιστική σε σχέση με τους απέναντι. Ήθελα να έχω την καλύτερη εκπομπή, να μη χάνω θέματα».
«Το ότι αποχώρησα από την τηλεόραση, δεν έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμουν. Δε με βάρυνε ο ανταγωνισμός. Μεγαλώνουμε έτσι και νομίζω έρχεται από την οικογένειά μας. Θέλουν οι γονείς μας να είμαστε οι πρώτοι μαθητές, οι πρώτοι αθλητές», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Λαμπίρη στην εκπομπή «Ζω Καλά», στην οποία ήταν καλεσμένη το Σάββατο 20 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια επισήμανε ότι απαιτητική κυρίως με τον εαυτό της και ανταγωνιστική απέναντι στις άλλες εκπομπές, θέλοντας πάντα να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα και να μη χάνει θέματα. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Στην τηλεόραση ήμουν ανταγωνιστική και πίσω από τις κάμερες, ως αρχισυντάκτρια, ως ρεπόρτερ. Στο τέλος της ημέρας είσαι ανταγωνιστικός με τον εαυτό σου, γιατί προσπαθείς να γίνεις καλύτερος και στη γωνία βάζεις πάντα τον εαυτό σου. Δεν είχα αισθανθεί ποτέ την ανασφάλεια ότι απειλούμαι από κάτι. Δεν ένιωσα ποτέ κάτι τέτοιο από συναδέλφους. Ήμουν φανταστικά ανταγωνιστική σε σχέση με τους απέναντι. Ήθελα να έχω την καλύτερη εκπομπή, να μη χάνω θέματα».
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