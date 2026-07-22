Με την υπηρεσία Nexi DCC (Δυναμική Μετατροπή Νομίσματος), οι επιχειρήσεις κερδίζουν περισσότερα από τις πληρωμές με διεθνείς κάρτες, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να πληρώνουν στο νόμισμά τους.
Ισπανία: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στο Τολέδο, εκκενώνονται προληπτικά κοινότητες, σε καραντίνα ολόκληρος δήμος, δείτε βίντεο
Ισπανία: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στο Τολέδο, εκκενώνονται προληπτικά κοινότητες, σε καραντίνα ολόκληρος δήμος, δείτε βίντεο
Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα
Νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, οδήγησε στην εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω Χ.
«Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ», οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.
Οι ισπανικές αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.
Δείτε βίντεο
«Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ», οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.
Οι ισπανικές αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.
Δείτε βίντεο
🚨🔥 AMPLIACIÓN | #IFAlmorox / #IFVilladelPrado Se intensifican los trabajos en el incendio entre Almorox y Villa del Prado. La Comandancia de Madrid despliega un importante operativo en la zona:— Guardia Civil (@guardiacivil) July 22, 2026
👥 88 efectivos
🚔 35 vehículos
🚁 1 helicóptero
Sigan las indicaciones de los… pic.twitter.com/KC1BYiJBEU
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα