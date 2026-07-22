Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, παραμένουν ανοικτά για τη διέλευση πλοίων, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ
Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, παραμένουν ανοικτά για τη διέλευση πλοίων, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM υποστήριξε ότι το Ιράν δεν ασκεί έλεγχο στη θαλάσσια δίοδο, παρά τις απειλές και τις επιθέσεις που αποδίδει στους Φρουρούς της Επανάστασης
Τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ απέρριψε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), διαβεβαιώνοντας ότι η διεθνής ναυσιπλοΐα συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM υποστήριξε ότι το Ιράν δεν ασκεί έλεγχο στη θαλάσσια δίοδο, παρά τις απειλές και τις επιθέσεις που αποδίδει στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).
«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ. Η διεθνής θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή για τη διέλευση πλοίων, ανεξαρτήτως των απειλών και των επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η αμερικανική διοίκηση πρόσθεσε ότι από τις αρχές Μαΐου έχει διευκολύνει την ασφαλή διέλευση περισσότερων από 900 εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκεκριμένης θαλάσσιας αρτηρίας για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM υποστήριξε ότι το Ιράν δεν ασκεί έλεγχο στη θαλάσσια δίοδο, παρά τις απειλές και τις επιθέσεις που αποδίδει στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).
«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ. Η διεθνής θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή για τη διέλευση πλοίων, ανεξαρτήτως των απειλών και των επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
🚫CLAIM: Today, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy claimed that it controls exit and entry to the Strait of Hormuz, suggesting that international mariners can only use routes the IRGC prefers. This is FALSE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 22, 2026
✅FACT: Iran does not control the Strait of Hormuz.… pic.twitter.com/CK7wZnpumH
Η αμερικανική διοίκηση πρόσθεσε ότι από τις αρχές Μαΐου έχει διευκολύνει την ασφαλή διέλευση περισσότερων από 900 εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκεκριμένης θαλάσσιας αρτηρίας για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.
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