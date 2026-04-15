Χριστίνα Λαμπίρη: Η εστίαση, με την οποία ασχολούμαι τώρα, είναι μακράν δυσκολότερη από την τηλεόραση
«Και η τηλεόραση έχει ευθύνη, μη με βάζετε τώρα σε αυτή την περιπέτεια και ανοίξω το στόμα μου»

Μία σύγκριση της εστίασης με την οποία ασχολείται επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια και της τηλεόρασης έκανε η Χριστίνα Λαμπίρη, υποστηρίζοντας πως ο πρώτος χώρος είναι πιο δύσκολος.

Η παρουσιάστρια που απέχει από το τηλεοπτικό τοπίο έκανε λόγο για έναν «δύσκολο στίβο» και τόνισε πως στον κλάδο της εστίασης απαιτούνται ευθύνη και φροντίδα, ενώ η ενασχόληση με αυτόν φέρει και μεγάλη κούραση.

Η Χριστίνα Λαμπίρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 15 Απριλίου, και ξεκίνησε τη συνέντευξη λέγοντας: «Όταν συζητούσα με την υπεύθυνη καλεσμένων σας, μου λέει “υπάρχει κάτι που δεν θα ήθελες να σε ρωτήσουν τα παιδιά;”. Της λέω “δεν έχω τέτοια θέματα, συζητάω τα πάντα, εκτός από κάτι πονηρό, που δεν θα το πούμε, αλλά σε παρακαλώ, μην αρχίσουν τα ''σου λείπει η τηλεόραση και με τι πρότζεκτ θα ξαναγύριζες;''. Ξέρω γω, ρε παιδιά;».

Συγκρίνοντας τους δύο επαγγελματικούς κλάδους, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Η εστίαση, με την οποία ασχολούμαι τώρα, είναι μακράν δυσκολότερη από την τηλεόραση έχω να σας πω. Είναι πολύ δύσκολος στίβος, έχει πάρα πολλά θέματα, έχει πάρα πολλή κούραση, έχει τεράστια ευθύνη, φροντίδα. Και η τηλεόραση έχει ευθύνη, μη με βάζετε τώρα σε αυτή την περιπέτεια και ανοίξω το στόμα μου».

Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι και στην περίπτωση της τηλεόρασης είναι αναγκαία η φροντίδα. «Η τηλεόραση επίσης έχει ευθύνη, έτσι όταν έχεις να κάνεις με κόσμο, με ανθρώπους, τι λες, πώς το λες. Ο Κρατερός (Κατσούλης) έχει υποφέρει στο παρελθόν πολύ. Κάτι ξέρεις…», πρόσθεσε.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

