Χριστίνα Λαμπίρη: Η εστίαση, με την οποία ασχολούμαι τώρα, είναι μακράν δυσκολότερη από την τηλεόραση
«Και η τηλεόραση έχει ευθύνη, μη με βάζετε τώρα σε αυτή την περιπέτεια και ανοίξω το στόμα μου»
Μία σύγκριση της εστίασης με την οποία ασχολείται επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια και της τηλεόρασης έκανε η Χριστίνα Λαμπίρη, υποστηρίζοντας πως ο πρώτος χώρος είναι πιο δύσκολος.
Η παρουσιάστρια που απέχει από το τηλεοπτικό τοπίο έκανε λόγο για έναν «δύσκολο στίβο» και τόνισε πως στον κλάδο της εστίασης απαιτούνται ευθύνη και φροντίδα, ενώ η ενασχόληση με αυτόν φέρει και μεγάλη κούραση.
Η Χριστίνα Λαμπίρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 15 Απριλίου, και ξεκίνησε τη συνέντευξη λέγοντας: «Όταν συζητούσα με την υπεύθυνη καλεσμένων σας, μου λέει “υπάρχει κάτι που δεν θα ήθελες να σε ρωτήσουν τα παιδιά;”. Της λέω “δεν έχω τέτοια θέματα, συζητάω τα πάντα, εκτός από κάτι πονηρό, που δεν θα το πούμε, αλλά σε παρακαλώ, μην αρχίσουν τα ''σου λείπει η τηλεόραση και με τι πρότζεκτ θα ξαναγύριζες;''. Ξέρω γω, ρε παιδιά;».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Συγκρίνοντας τους δύο επαγγελματικούς κλάδους, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Η εστίαση, με την οποία ασχολούμαι τώρα, είναι μακράν δυσκολότερη από την τηλεόραση έχω να σας πω. Είναι πολύ δύσκολος στίβος, έχει πάρα πολλά θέματα, έχει πάρα πολλή κούραση, έχει τεράστια ευθύνη, φροντίδα. Και η τηλεόραση έχει ευθύνη, μη με βάζετε τώρα σε αυτή την περιπέτεια και ανοίξω το στόμα μου».
Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι και στην περίπτωση της τηλεόρασης είναι αναγκαία η φροντίδα. «Η τηλεόραση επίσης έχει ευθύνη, έτσι όταν έχεις να κάνεις με κόσμο, με ανθρώπους, τι λες, πώς το λες. Ο Κρατερός (Κατσούλης) έχει υποφέρει στο παρελθόν πολύ. Κάτι ξέρεις…», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα