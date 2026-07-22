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Axios: Ο επικεφαλής της Μοσάντ ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν
Axios: Ο επικεφαλής της Μοσάντ ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν
Ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου
Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον πριν από δύο εβδομάδες για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δυο καλά πληροφορημένες πηγές.
Στην πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.
Το ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσινγκτον προηγήθηκε της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.
Στην πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.
Το ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσινγκτον προηγήθηκε της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.
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