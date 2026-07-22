Xωρίς ρεύμα Γέρακας, Χαλκούτσι, Ωρωπός, Βριλήσσια και Χαλάνδρι, διαδοχικές διακοπές και σε άλλες περιοχές
Xωρίς ρεύμα Γέρακας, Χαλκούτσι, Ωρωπός, Βριλήσσια και Χαλάνδρι, διαδοχικές διακοπές και σε άλλες περιοχές
Πότε αναμένεται η αποκατάσταση - Εκτός λειτουργίας ανελκυστήρες, φανάρια και καταστήματα - Νωρίτερα προβλήματα αντιμετώπισαν Αλιμος, Αργυρούπολη, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ζωγράφου, Μενίδι και Μεταμόρφωση
Νέα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση.
Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 15:20 και αρχικά επηρέαζε τις περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, το Ζωγράφου και το Γκύζη. Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδι, Μεταμόρφωση ενώ λίγο πριν τις 17:00 προβλήματα υπήρχαν σε Λούτσα, Πικέρμι και Σπάτα. Λίγο μετά τις 18:00 προβλήματα αντιμετώπισαν η Αγορά και το Λιμάνι του Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Νίκαια, Ίλιον, Περιστέρι.
Λίγο μετά τις 19:30 χωρίς ρεύμα έμειναν και οι περιοχές Αμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια Σαλαμίνας, Σαλαμίνα και ο Γέρακας. Στις 20:00 ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε πως χωρίς ρεύμα είναι οι περιοχές Μαρκόπουλο και Σκάλα Ωρωπού, ο Κάλαμος και το Χαλκούτσι. Λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ χωρίς ρεύμα έμειναν τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι.
Από τη διακοπή ρεύματος έχουν επηρεαστεί τα καταστήματα, ενώ παράλληλα σημειώνονται προβλήματα στη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία.
Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Πυροσβεστικά οχήματα κινούνται στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ανταποκριθούν στα περιστατικά και να παρέχουν βοήθεια όπου χρειάζεται.
Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 15:20 και αρχικά επηρέαζε τις περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, το Ζωγράφου και το Γκύζη. Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδι, Μεταμόρφωση ενώ λίγο πριν τις 17:00 προβλήματα υπήρχαν σε Λούτσα, Πικέρμι και Σπάτα. Λίγο μετά τις 18:00 προβλήματα αντιμετώπισαν η Αγορά και το Λιμάνι του Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Νίκαια, Ίλιον, Περιστέρι.
Λίγο μετά τις 19:30 χωρίς ρεύμα έμειναν και οι περιοχές Αμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια Σαλαμίνας, Σαλαμίνα και ο Γέρακας. Στις 20:00 ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε πως χωρίς ρεύμα είναι οι περιοχές Μαρκόπουλο και Σκάλα Ωρωπού, ο Κάλαμος και το Χαλκούτσι. Λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ χωρίς ρεύμα έμειναν τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι.
Από τη διακοπή ρεύματος έχουν επηρεαστεί τα καταστήματα, ενώ παράλληλα σημειώνονται προβλήματα στη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία.
Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Πυροσβεστικά οχήματα κινούνται στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ανταποκριθούν στα περιστατικά και να παρέχουν βοήθεια όπου χρειάζεται.
Πότε αναμένεται η αποκατάσταση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα