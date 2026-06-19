Χριστίνα Λαμπίρη: Ήμουν φανταστικά ανταγωνιστική, είχα τετραπλό μόνιτορ και παρακολουθούσα τι έπαιζαν τα άλλα κανάλια την ώρα του αέρα
Χριστίνα Λαμπίρη: Ήμουν φανταστικά ανταγωνιστική, είχα τετραπλό μόνιτορ και παρακολουθούσα τι έπαιζαν τα άλλα κανάλια την ώρα του αέρα
Ήθελα να είναι η καλύτερη εκπομπή, δεν ήθελα να χάνω θέμα, τόνισε η παρουσιάστρια
Ιδιαίτερα ανταγωνιστική είχε υπάρξει στο παρελθόν η Χριστίνα Λαμπίρη, σύμφωνα με δήλωσή της. Η παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε κάποτε. Όπως είπε, ήθελε η εκπομπή της να είναι πρώτη, ενώ είχε φτάσει στο σημείο να παρακολουθεί στον τηλεοπτικό αέρα μέσω του μόνιτορ τι έπαιζαν τα άλλα κανάλια.
Η Χριστίνα Λαμπίρη μίλησε στην εκπομπή «Ζω Καλά», με το επεισόδιο να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 20 Ιουνίου. Ένα απόσπασμα ωστόσο, δόθηκε στη δημοσιότητα και σε αυτό η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα που τη χαρακτήριζε κάποια περίοδο.
«Ήμουν φανταστικά ανταγωνιστική σε σχέση με τους απέναντι πάντα. Ήθελα να είναι η καλύτερη εκπομπή, δεν ήθελα να χάνω θέμα. Να φανταστείς ότι τα πρώτα δύο χρόνια και μετά το έκοψα είχα τετραπλό μόνιτορ και παρακολουθούσα ταυτόχρονα τι έπαιζαν τα άλλα κανάλια την ώρα του αέρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε όμως, δεν άργησε να καταλάβει ότι αυτή η στάση δεν τη βοηθούσε. «Συνειδητοποίησα όμως ότι αυτό δεν με βοηθούσε γιατί με θύμωνε πάρα πολύ. Όταν έβλεπα ότι κάποιος είχε καλύτερο θέμα από εμάς, έχανα την μπάλα. Εκεί δούλευα ως αρχισυντάκτρια και όχι ως παρουσιάστρια και κάποια στιγμή είπα ή θα κάνω το ένα ή το άλλο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
Η Χριστίνα Λαμπίρη μίλησε στην εκπομπή «Ζω Καλά», με το επεισόδιο να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 20 Ιουνίου. Ένα απόσπασμα ωστόσο, δόθηκε στη δημοσιότητα και σε αυτό η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα που τη χαρακτήριζε κάποια περίοδο.
«Ήμουν φανταστικά ανταγωνιστική σε σχέση με τους απέναντι πάντα. Ήθελα να είναι η καλύτερη εκπομπή, δεν ήθελα να χάνω θέμα. Να φανταστείς ότι τα πρώτα δύο χρόνια και μετά το έκοψα είχα τετραπλό μόνιτορ και παρακολουθούσα ταυτόχρονα τι έπαιζαν τα άλλα κανάλια την ώρα του αέρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε όμως, δεν άργησε να καταλάβει ότι αυτή η στάση δεν τη βοηθούσε. «Συνειδητοποίησα όμως ότι αυτό δεν με βοηθούσε γιατί με θύμωνε πάρα πολύ. Όταν έβλεπα ότι κάποιος είχε καλύτερο θέμα από εμάς, έχανα την μπάλα. Εκεί δούλευα ως αρχισυντάκτρια και όχι ως παρουσιάστρια και κάποια στιγμή είπα ή θα κάνω το ένα ή το άλλο», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
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