Στο στόχαστρο της Τεχεράνης οι ευρωπαϊκές χώρες που διευκολύνουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις της, λέει ο Ιρανός αναπληρωτής ΥΠΕΞ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ Τεχεράνη

Στο στόχαστρο της Τεχεράνης οι ευρωπαϊκές χώρες που διευκολύνουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις της, λέει ο Ιρανός αναπληρωτής ΥΠΕΞ

Τις θέσεις του Ιράν σχετικά με τον πόλεμο παρουσίασε ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στην Τεχεράνη με 25 Ευρωπαίους πρέσβεις και επιτετραμμένους

Στο στόχαστρο της Τεχεράνης οι ευρωπαϊκές χώρες που διευκολύνουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις της, λέει ο Ιρανός αναπληρωτής ΥΠΕΞ
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Τις θέσεις του Ιράν σχετικά με τον πόλεμο παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στην Τεχεράνη με 25 Ευρωπαίους πρέσβεις και επιτετραμμένους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι υπενθύμισε στους Ευρωπαίους διπλωμάτες πως, κατά τον πόλεμο των 40 ημερών, η Τεχεράνη κατάφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, «βαριά ήττα στους επιτιθέμενους».

«Και σε αυτόν τον νέο γύρο στρατιωτικής επίθεσης θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την πατρίδα και τα εθνικά μας συμφέροντα», σημείωσε.


«Οι πόλεμοι δεν απέφεραν στρατηγικά οφέλη στις ΗΠΑ»

Ο Γκαριμπαμπαντί υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες συγκρούσεις δεν έχουν προσφέρει κανένα στρατηγικό όφελος στις Ηνωμένες Πολιτείες και, αντίθετα, θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς.

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να υπερασπιστεί τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, καθώς και να καταδικάσει, όπως είπε, κάθε επιθετική ενέργεια.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, είχαν υιοθετήσει «θέσεις αρχών» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
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Mέρος των επιτιθέμενων οι ευρωπαϊκές χώρες

Αντίθετα, χαρακτήρισε «μέρος των επιτιθέμενων» τις ευρωπαϊκές χώρες που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αναμένεται «να αποτελέσει κινητήρια δύναμη της διπλωματίας και όχι ακόλουθο της ισχύος του επιτιθέμενου».
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