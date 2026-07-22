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Στο στόχαστρο της Τεχεράνης οι ευρωπαϊκές χώρες που διευκολύνουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις της, λέει ο Ιρανός αναπληρωτής ΥΠΕΞ
Στο στόχαστρο της Τεχεράνης οι ευρωπαϊκές χώρες που διευκολύνουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις της, λέει ο Ιρανός αναπληρωτής ΥΠΕΞ
Τις θέσεις του Ιράν σχετικά με τον πόλεμο παρουσίασε ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στην Τεχεράνη με 25 Ευρωπαίους πρέσβεις και επιτετραμμένους
Τις θέσεις του Ιράν σχετικά με τον πόλεμο παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στην Τεχεράνη με 25 Ευρωπαίους πρέσβεις και επιτετραμμένους.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι υπενθύμισε στους Ευρωπαίους διπλωμάτες πως, κατά τον πόλεμο των 40 ημερών, η Τεχεράνη κατάφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, «βαριά ήττα στους επιτιθέμενους».
«Και σε αυτόν τον νέο γύρο στρατιωτικής επίθεσης θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την πατρίδα και τα εθνικά μας συμφέροντα», σημείωσε.
Ο Γκαριμπαμπαντί υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες συγκρούσεις δεν έχουν προσφέρει κανένα στρατηγικό όφελος στις Ηνωμένες Πολιτείες και, αντίθετα, θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς.
Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να υπερασπιστεί τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, καθώς και να καταδικάσει, όπως είπε, κάθε επιθετική ενέργεια.
Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, είχαν υιοθετήσει «θέσεις αρχών» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
Αντίθετα, χαρακτήρισε «μέρος των επιτιθέμενων» τις ευρωπαϊκές χώρες που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ιράν.
Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αναμένεται «να αποτελέσει κινητήρια δύναμη της διπλωματίας και όχι ακόλουθο της ισχύος του επιτιθέμενου».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι υπενθύμισε στους Ευρωπαίους διπλωμάτες πως, κατά τον πόλεμο των 40 ημερών, η Τεχεράνη κατάφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, «βαριά ήττα στους επιτιθέμενους».
«Και σε αυτόν τον νέο γύρο στρατιωτικής επίθεσης θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την πατρίδα και τα εθνικά μας συμφέροντα», σημείωσε.
در نشست با ۲۵ نفر از سفرا و کارداران اروپایی، مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل جاری و اقدامات جنایتکارانه آمریکا را تشریح و خاطرنشان کردم در جنگ ۴۰ روزه شکست سختی را به متجاوزان تحمیل کردیم. در دور جدید تجاوز نظامی نیز قاطعانه از سرزمین و منافع ملی خود دفاع می کنیم.(۱)— Gharibabadi (@Gharibabadi) July 22, 2026
Ο Γκαριμπαμπαντί υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες συγκρούσεις δεν έχουν προσφέρει κανένα στρατηγικό όφελος στις Ηνωμένες Πολιτείες και, αντίθετα, θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς.
«Οι πόλεμοι δεν απέφεραν στρατηγικά οφέλη στις ΗΠΑ»
Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να υπερασπιστεί τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, καθώς και να καταδικάσει, όπως είπε, κάθε επιθετική ενέργεια.
Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, είχαν υιοθετήσει «θέσεις αρχών» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
Αντίθετα, χαρακτήρισε «μέρος των επιτιθέμενων» τις ευρωπαϊκές χώρες που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ιράν.
Mέρος των επιτιθέμενων οι ευρωπαϊκές χώρες
Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αναμένεται «να αποτελέσει κινητήρια δύναμη της διπλωματίας και όχι ακόλουθο της ισχύος του επιτιθέμενου».
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