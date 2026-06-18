Γιώτα Νέγκα: Έκανα μια εγχείρηση στη χολή, έπαθα μόλυνση και μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες, ήταν κρίσιμα τα πράγματα
Γιώτα Νέγκα: Έκανα μια εγχείρηση στη χολή, έπαθα μόλυνση και μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες, ήταν κρίσιμα τα πράγματα
Ήταν πολύ δύσκολο, με φόβισε αν θα μπορέσω να ξανατραγουδήσω, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Την περιπέτεια υγείας με την οποία ήρθε αντιμέτωπη στις αρχές του έτους περιέγραψε η Γιώτα Νέγκα, εξηγώντας πως μετά από μία εγχείρηση στη χολή, έπαθε μόλυνση και επειδή η κατάσταση ήταν κρίσιμη, οι γιατροί της απαγόρευσαν να τραγουδάει για τρεις μήνες.
Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε, ωστόσο, στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 18 Ιουνίου πως πλέον είναι καλά στην υγεία της: «Το 2026 μπήκε δύσκολα. Εκεί κατάλαβα ότι αφού δεν άκουγα τον εαυτό μου τόσο καιρό που μου χτυπούσε την πόρτα, έδωσε μια κλοτσιά, την έσπασε και με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω, μου το απαγόρευσε. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και λίγο Απρίλη. Είχε να κάνει με την στήριξη της φωνής. Έκανα μια εγχείρηση ρουτίνας, μια χολή, η οποία μου δημιούργησε ένα πρόβλημα γιατί έπαθα μια μόλυνση και όλα στην περιοχή της κοιλιάς, εκεί που στηρίζεται η φωνή... ανακάλυψα και μια ομφαλοκήλη που είτε υπήρχε είτε δημιουργήθηκε, αλλά ήταν λίγο κρίσιμα τα πράγματα με τη μόλυνση και μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες, αλλά τώρα είμαι μια χαρά. Άφησα τον εαυτό μου να με φροντίσει», είπε.
Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα, το πρόβλημα εκδηλώθηκε τη 16η μέρα μετά το χειρουργείο: «Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν λίγο "κεραυνός", λίγο με φόβισε αν θα μπορέσω να ξανατραγουδήσω», σημείωσε, τονίζοντας πως η βασική της έγνοια είχε να κάνει με τη μουσική και το γεγονός πως ίσως δεν θα μπορούσε να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε, ωστόσο, στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 18 Ιουνίου πως πλέον είναι καλά στην υγεία της: «Το 2026 μπήκε δύσκολα. Εκεί κατάλαβα ότι αφού δεν άκουγα τον εαυτό μου τόσο καιρό που μου χτυπούσε την πόρτα, έδωσε μια κλοτσιά, την έσπασε και με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω, μου το απαγόρευσε. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και λίγο Απρίλη. Είχε να κάνει με την στήριξη της φωνής. Έκανα μια εγχείρηση ρουτίνας, μια χολή, η οποία μου δημιούργησε ένα πρόβλημα γιατί έπαθα μια μόλυνση και όλα στην περιοχή της κοιλιάς, εκεί που στηρίζεται η φωνή... ανακάλυψα και μια ομφαλοκήλη που είτε υπήρχε είτε δημιουργήθηκε, αλλά ήταν λίγο κρίσιμα τα πράγματα με τη μόλυνση και μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες, αλλά τώρα είμαι μια χαρά. Άφησα τον εαυτό μου να με φροντίσει», είπε.
Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα, το πρόβλημα εκδηλώθηκε τη 16η μέρα μετά το χειρουργείο: «Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν λίγο "κεραυνός", λίγο με φόβισε αν θα μπορέσω να ξανατραγουδήσω», σημείωσε, τονίζοντας πως η βασική της έγνοια είχε να κάνει με τη μουσική και το γεγονός πως ίσως δεν θα μπορούσε να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα