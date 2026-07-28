Γαλλία και Ισπανία ετοιμάζουν πακέτα στήριξης για τους πυρόπληκτους, xιλιάδες εκτοπισμένοι, νέος καύσωνας προ των πυλών
Γαλλία και Ισπανία ετοιμάζουν πακέτα στήριξης για τους πυρόπληκτους, xιλιάδες εκτοπισμένοι, νέος καύσωνας προ των πυλών
Παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες πυρκαγιές παραμένουν ενεργές, Παρίσι και Μαδρίτη ενεργοποιούν οικονομικά μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της
Η Γαλλία και η Ισπανία προετοιμάζουν ήδη σχέδια οικονομικής ενίσχυσης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, ακόμη και πριν οι φωτιές τεθούν πλήρως υπό έλεγχο. Οι δύο κυβερνήσεις επιχειρούν να στηρίξουν άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο ενδέχεται να αναζωπυρώσει τα πύρινα μέτωπα.
Στη Γαλλία, ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, γνωστοποίησε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν τα έξοδα προσωρινής μετεγκατάστασης για περισσότερους από 200.000 κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ακόμη και αν οι κατοικίες τους δεν έχουν υποστεί ζημιές.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσκεψή του στις πυρόπληκτες περιοχές της νοτιοδυτικής χώρας, διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηρίξει όσους έχασαν τις περιουσίες τους, αλλά και τις επιχειρήσεις – κυρίως του τουρισμού – που πλήττονται εν μέσω της κορύφωσης της θερινής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Έκτακτη βοήθεια από Μαδρίτη και ΠαρίσιΟ πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο θα κηρύξει τις πληγείσες περιοχές σε «ζώνες έκτακτης ανάγκης», ανοίγοντας τον δρόμο για τη χορήγηση κρατικής οικονομικής βοήθειας.
Στη Γαλλία, ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, γνωστοποίησε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν τα έξοδα προσωρινής μετεγκατάστασης για περισσότερους από 200.000 κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ακόμη και αν οι κατοικίες τους δεν έχουν υποστεί ζημιές.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσκεψή του στις πυρόπληκτες περιοχές της νοτιοδυτικής χώρας, διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηρίξει όσους έχασαν τις περιουσίες τους, αλλά και τις επιχειρήσεις – κυρίως του τουρισμού – που πλήττονται εν μέσω της κορύφωσης της θερινής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα