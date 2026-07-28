Γαλλία και Ισπανία ετοιμάζουν πακέτα στήριξης για τους πυρόπληκτους, xιλιάδες εκτοπισμένοι, νέος καύσωνας προ των πυλών

Παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες πυρκαγιές παραμένουν ενεργές, Παρίσι και Μαδρίτη ενεργοποιούν οικονομικά μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της