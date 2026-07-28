Ελληνο-αμερικανική στρατηγική συμφωνία Altus και Shield AI με διεθνείς προοπτικές
Ελληνο-αμερικανική στρατηγική συμφωνία Altus και Shield AI με διεθνείς προοπτικές
Από την επιτήρηση στην άμεση αναχαίτιση στόχων περνά το V-BAT - Η συνεργασία Altus και Shield AI ενσωματώνει το ελληνικό KMB Hunter, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες - Πώς αναβαθμίζεται ο ρόλος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις διεθνείς αγορές
Το μη επανδρωμένo αεροσκάφος V-BAT θα πετά πάνω από την περιοχή επιχειρήσεων στο Αιγαίο, θα επιτηρεί μεγάλες εκτάσεις και θα συλλέγει δεδομένα από τους δικούς του αισθητήρες, από επίγεια ραντάρ ή από άλλα συστήματα. Μόλις εντοπιστεί μια εχθρική απειλή, όπως ένα drone, ένας εναέριος στόχος ή ένα μέσο που κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας, τα στοιχεία θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο KMB Hunter, το οποίο θα μεταφέρεται κάτω από την πτέρυγα του V-BAT.
Στη συνέχεια, με έναν ειδικό μηχανισμό αποδέσμευσης αντίστοιχο με εκείνον που χρησιμοποιείται για τα οπλικά συστήματα των μαχητικών αεροσκαφών, το KMB Hunter θα αποχωρίζεται από το «μητρικό» UAV και θα συνεχίζει αυτόνομα την πορεία του προς τον στόχο. Το V-BAT θα εξακολουθεί να εκτελεί την αποστολή επιτήρησης και αναγνώρισης, ενώ το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα θα αναλαμβάνει το τελικό σκέλος της εμπλοκής.
Αυτό ακριβώς είναι το επιχειρησιακό μοντέλο που επιδιώκουν να αναπτύξουν η ελληνική Altus και η αμερικανική Shield AI και παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση την Δευτέρα ανακοινώνοντας τη στρατηγική συνεργασία που υπέγραψαν για την ενσωμάτωση του KMB Hunter στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης V-BAT.
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Στη συνέχεια, με έναν ειδικό μηχανισμό αποδέσμευσης αντίστοιχο με εκείνον που χρησιμοποιείται για τα οπλικά συστήματα των μαχητικών αεροσκαφών, το KMB Hunter θα αποχωρίζεται από το «μητρικό» UAV και θα συνεχίζει αυτόνομα την πορεία του προς τον στόχο. Το V-BAT θα εξακολουθεί να εκτελεί την αποστολή επιτήρησης και αναγνώρισης, ενώ το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα θα αναλαμβάνει το τελικό σκέλος της εμπλοκής.
Αυτό ακριβώς είναι το επιχειρησιακό μοντέλο που επιδιώκουν να αναπτύξουν η ελληνική Altus και η αμερικανική Shield AI και παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση την Δευτέρα ανακοινώνοντας τη στρατηγική συνεργασία που υπέγραψαν για την ενσωμάτωση του KMB Hunter στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης V-BAT.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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