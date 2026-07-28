Ελληνο-αμερικανική στρατηγική συμφωνία Altus και Shield AI με διεθνείς προοπτικές

Από την επιτήρηση στην άμεση αναχαίτιση στόχων περνά το V-BAT - Η συνεργασία Altus και Shield AI ενσωματώνει το ελληνικό KMB Hunter, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες - Πώς αναβαθμίζεται ο ρόλος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις διεθνείς αγορές