Γιώτα Νέγκα: Γέλασα όταν μου ζήτησαν να αλλάξω την εμφάνισή μου, δεν έδινα σημασία
Εμένα με ενδιέφερε το τραγούδι και τι παίζω με τους μουσικούς, ανέφερε η τραγουδίστρια
Η Γιώτα Νέγκα παρά τις πιέσεις που δέχτηκε στην αρχή της καριέρας της, να αλλάξει την εμφάνισή της, εξήγησε ότι δεν επηρεαζόταν από τα σχόλια, καθώς ήταν επικεντρωμένη στη μουσική και τη δουλειά της.
Αναφερόμενη στο πρόσωπο που την είχε συμβουλέψει να αλλάξει το look της, η τραγουδίστρια σχολίασε ότι πλέον κατανοεί τους λόγους για τους οποίους είχε δεχτεί σχετικά σχόλια, σημειώνοντας ότι τότε ο καθένας έβλεπε τη δουλειά της από τη δική του οπτική.
Όπως είπε στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», εκείνη την περίοδο ήταν καθαρά διασκεδάστρια, τραγουδούσε μόνο λαϊκά και ο κόσμος είχε αρχίσει να διαμορφώνει μια συγκεκριμένη εικόνα.
«Τώρα που το συζητάμε, καταλαβαίνω τους λόγους. Ο καθένας βλέπει τη διαδικασία της δουλειάς αυτής από τη δική του πλευρά. Ήμουν καθαρά διασκεδάστρια, έλεγα μόνο λαϊκά, ήμουν στρουμπουλούλα σκουρομελάχρινη, ζουμπουρλή. Είχε ξεκινήσει να με μαθαίνει ο κόσμος και το πρόσωπο που μου το είπε, είχε αυτή την εικόνα. Γέλασα φυσικά. Δεν το πήρα πιο βαθιά, δεν έδινα σημασία. Εμένα με ενδιέφερε το τραγούδι και τι παίζω με τους μουσικούς. Όλο το άλλο δεν με αφορούσε, ειδικά τότε» δήλωσε η Γιώτα Νέγκα.
Όπως παραδέχτηκε η τραγουδίστρια, τα επόμενα χρόνια προχώρησε σε κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά την εξωτερική της εμφάνιση: «Το συγκεκριμένο πρόσωπο παρόλα αυτά ήταν μάντισσα, γιατί πολλά χρόνια μετά έγινα και ξανθιά, ίσιωσα και τα μαλλιά, έχασα και λίγα κιλά».
