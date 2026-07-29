Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Κατέρρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες, δείτε βίντεο



Σημαντικές ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα (10:27 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν καταρρεύσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου και σε πεζογέφυρα, διακοπές ηλεκτροδότησης που επηρέασαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς και ζημιές σε μνημείο.

Μετά την κύρια δόνηση έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί μικρότερης έντασης, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Το εργοστάσιο όπου είναι αγνοούμενοι πολλοί εργαζόμενοι

Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ.Εν τω μεταξύ, πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων από αυτά, ανέφερε το κρατικό δίκτυο NHK.Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 50, πολλοί από αυτούς σε τρένο υψηλής ταχύτητας που ήταν εν κινήσει την ώρα του σεισμού.Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.Τέλος, δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.Η επαρχία Κουμαμότο είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. Το 2016 μέσα σε δύο ημέρες είχαμε ένα σεισμό 6,5 βαθμών και έναν 7,3 βαθμών στην ίδια περιοχή. Οι νεκροί στην Κουμαμότο και την επαρχία Οϊτά ήταν 278 ενώ ορισμένοι επιπλέον θάνατοι συνδέονται με το στρες της εκκένωσης των κατοικιών.