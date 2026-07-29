Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Κατέρρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες, δείτε βίντεο
Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης σε εμπορικό κέντρο και εργοστάσιο, ερευνάται έκρηξη μετά τη σεισμική δόνηση
«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου.
Νωρίτερα η η ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών είχε ανακοινώνει πως τα θύματα ήταν 5, δυο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο που υπέστη εκτεταμένες ζημιές --ένας από τους ορόφους του κατέρρευσε-- στην πόλη Κουμάμοτο, καθώς και άλλοι τρεις κάτοικοι του ομώνυμου νομού, στη νήσο Κιούσου. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, ενώ εξετάζουν και τα αίτια έκρηξης που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο μετά τον σεισμό.
Διασώσεις στα ερείπια – Αγνοούνται 19 άνθρωποιΟι διασώστες έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν ορισμένους ανθρώπους από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου, το οποίο κατέρρευσε εν μέρει μετά τη σεισμική δόνηση.
Σύμφωνα με το NHK, τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί και κανείς δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
29日午前8時すぎに撮影された映像です。— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
熊本 八代 日本製紙の工場 2人心肺停止 9人安否不明
詳しくはhttps://t.co/nFiAQmIIrk pic.twitter.com/KyQ9eXK4fU
Έκρηξη στο εμπορικό κέντρο μετά τον σεισμόΟι ιαπωνικές Αρχές διερευνούν τα αίτια έκρηξης που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall λίγη ώρα μετά τη σεισμική δόνηση και αφού είχε απομακρυνθεί μεγάλο μέρος των πελατών.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι στην περιοχή υπήρχε έντονη οσμή αερίου, παρά το γεγονός ότι είχε διακοπεί η κεντρική παροχή. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η διαρροή ενδέχεται να προήλθε από τις κουζίνες των εστιατορίων, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό.
Japan quake damage seen from the air— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.
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Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες να εγκαταλείπουν οργανωμένα το εμπορικό κέντρο με τη βοήθεια του προσωπικού, λίγο πριν σημειωθεί η έκρηξη. Σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες, η κατάρρευση του δεύτερου ορόφου φαίνεται να ακολούθησε την έκρηξη.
イオンモール熊本で爆発が起きた時、現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが爆発の瞬間を捉えていました— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
当時の詳しい状況はこちらの記事で↓https://t.co/cc3ru0syKJ pic.twitter.com/csdS54aFRk
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα (10:27 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές της περιοχής.
Σημαντικές ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί
Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν καταρρεύσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου και σε πεζογέφυρα, διακοπές ηλεκτροδότησης που επηρέασαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς και ζημιές σε μνημείο.
Μετά την κύρια δόνηση έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί μικρότερης έντασης, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
Aerial footage shows that an Aeon shopping mall in Kumamoto has sustained heavy damage, with some people claiming there was an "explosion" of some sort. If it occurred after the earthquake, hopefully many people could evacuate.pic.twitter.com/VyKvsdy6nr https://t.co/IblWNrqTcj— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026
Kumamoto Police on the Aeon Mall explosion: “There appear to be a considerable number of fatalities. It will likely take time to confirm the exact death toll.” pic.twitter.com/fxCAB3fIA0 https://t.co/Y0rPsgLvX6— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026
A video shows people running in the parking lot of an Aeon Mall in Kumamoto after an "explosion." It created a huge cloud of smoke/debris.pic.twitter.com/wjbGQGbKfF https://t.co/Y0rPsgLvX6— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026
Footage inside the Aeon Mall in Kumamoto, Japan right after today's 7.0 earthquake, and before its collapse.— anila watto (@a_nila123) July 28, 2026
Things appear to be a bit chaotic, with mentioning of some strange ordor. pic.twitter.com/H9hmTjg51r
【Earthquake】Kumamoto Yatsushiro Factory Chimney Breaks and Collapses Aerial Footage. pic.twitter.com/vCmfaj8Lys— Horizon Wire (@HorizonWireHW) July 28, 2026
Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 50, πολλοί από αυτούς σε τρένο υψηλής ταχύτητας που ήταν εν κινήσει την ώρα του σεισμού.
Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.
🚨🇯🇵#BREAKING |NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 28, 2026
Additional footage out of Japan after a 7.1⚡️Magnitude Earthquake struck early this morning, causing damage to railways .buildings. bridges at least one killed hundreds injured.
I will update soon with more video. pic.twitter.com/nKNpHwdE6e
Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.
Τέλος, δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.
Η επαρχία Κουμαμότο είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. Το 2016 μέσα σε δύο ημέρες είχαμε ένα σεισμό 6,5 βαθμών και έναν 7,3 βαθμών στην ίδια περιοχή. Οι νεκροί στην Κουμαμότο και την επαρχία Οϊτά ήταν 278 ενώ ορισμένοι επιπλέον θάνατοι συνδέονται με το στρες της εκκένωσης των κατοικιών.
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