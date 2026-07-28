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Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Οι φωτογραφίες της με πολύχρωμο μαγιό στη θάλασσα
GALA
Γαρυφαλλιά Καληφώνη Μαγιό

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Οι φωτογραφίες της με πολύχρωμο μαγιό στη θάλασσα

Το μοντέλο δημοσίευσε εικόνες από τις διακοπές της

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Οι φωτογραφίες της με πολύχρωμο μαγιό στη θάλασσα
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες της ποζάροντας με το μαγιό της στη θάλασσα δημοσίευσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Το μοντέλο έκανε μία ανάρτηση την Τρίτη 28 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους ακολούθους της μερικές στιγμές από τις διακοπές της. Σε ορισμένες εικόνες, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εμφανίστηκε με  πολύχρωμο μπικίνι με φόντο τη θάλασσα.

Σε άλλο στιγμιότυπο, το μοντέλο φωτογραφήθηκε με λευκό πουκάμισο και παρέο, σε άλλο σημείο του νησιού, που βρίσκεται μεταξύ άλλων με τη Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Δείτε την ανάρτησή της


Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Οι φωτογραφίες της με πολύχρωμο μαγιό στη θάλασσα
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Οι φωτογραφίες της με πολύχρωμο μαγιό στη θάλασσα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Οι φωτογραφίες της με πολύχρωμο μαγιό στη θάλασσα
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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