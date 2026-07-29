Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν

Πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών έπειτα από ημέρες σχετικής ηρεμίας, σύμφωνα με την CENTCOM

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, στην πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών έπειτα από μερικά 24ωρα ηρεμίας.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης, εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο «απόπειρας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», αλλά «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς».



Έπειτα από δύο εβδομάδες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων χωρίς προηγούμενο από την ανακωχή του Απριλίου, η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιδρομές της στην ιρανική επικράτεια λέγοντας πως θέλει να ξαναδώσει ευκαιρία στη διπλωματία με την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο στρατός του οποίου ανέστειλε τους βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο, έκρινε προχθές Δευτέρα ότι οι συνομιλίες που κατ’ αυτόν βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν έχουν «καλές πιθανότητες» επιτυχίας.

Ο ρεπουμπλικάνος υποδέχθηκε χθες Τρίτη στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «θετική» από τα μέρη και ανασυγκρότησε το ενιαίο μέτωπο που έχουν σχηματίσει εναντίον του Ιράν.

Αν και το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ την επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου που πυροδότησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν ενεπλάκη στο νέο κύμα εχθροπραξιών από τις αρχές Ιουλίου.

Η ένοπλη σύρραξη εξαπλώθηκε τελευταία σε μέτωπο όπου επικρατούσε σχετική ηρεμία από το 2022, ανάμεσα στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, και τη Σαουδική Αραβία, που είναι ο βασικός υποστηρικτής της υεμενίτικης κυβέρνησης που εναντιώνεται στο κίνημα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης