Viral ο Τραμπ στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ: Η ατάκα με τις καραμέλες στον Βανς που «έπιασαν» οι κάμερες, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος μοίραζε Tic Tac στον αντιπρόεδρο και στον υπουργό Οικονομικών





Στην τελετή, ο





Το στιγμιότυπο που έγινε viral Κατά τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον, ο 80χρονος Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη να σκύβει προς τον 42χρονο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος καθόταν δίπλα του.







Σύμφωνα με τη Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, την οποία επικαλείται η Mirror US, η συνομιλία αφορούσε μικρές σκληρές καραμέλες Tic Tac.



Όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ είπε στον Βανς: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;».



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Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια εκτίμηση, ο Τραμπ φέρεται να έδωσε τις καραμέλες στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, λέγοντάς του: «Θα νιώσεις πιο φρέσκος».



Ο Βανς φέρεται να χαμογέλασε και να συμφώνησε, προσθέτοντας αστειευόμενος: «Είναι Tic Tac. Έρχονται σε ένα μικρό κουτάκι».



Μια απρόσμενη στιγμή κατά τη διάρκεια της κηδείας του Αμερικανού Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γκράχαμ πέθανε το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026, έπειτα από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.Στην τελετή, ο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφηκε να ψιθυρίζει στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς , με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών να υποστηρίζει ότι οι δύο συζητούσαν για... καραμέλες Tic Tac , τις οποίες στη συνέχεια ο πρόεδρος φέρεται να πρόσφερε και στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.Κατά τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον, ο 80χρονος Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη να σκύβει προς τον 42χρονο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος καθόταν δίπλα του.Οι κάμερες κατέγραψαν τον Αμερικανό πρόεδρο να του λέει κάτι χαμηλόφωνα, με τον Βανς να χαμογελά και να γελά, ενώ εκείνη την ώρα η χορωδία έψαλλε κατά τη διάρκεια της τελετής.Σύμφωνα με τη Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, την οποία επικαλείται η Mirror US, η συνομιλία αφορούσε μικρές σκληρές καραμέλες Tic Tac.Όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ είπε στον Βανς: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;».Η ίδια εκτιμά ότι ο αντιπρόεδρος απάντησε: «Όχι, είμαι καλά».Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια εκτίμηση, ο Τραμπ φέρεται να έδωσε τις καραμέλες στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, λέγοντάς του: «Θα νιώσεις πιο φρέσκος».Ο Βανς φέρεται να χαμογέλασε και να συμφώνησε, προσθέτοντας αστειευόμενος: «Είναι Tic Tac. Έρχονται σε ένα μικρό κουτάκι».





Η εκδοχή της συνομιλίας δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Λευκό Οίκο ούτε από κάποιον από τους παρευρισκόμενους στην τελετή και βασίζεται αποκλειστικά στην εκτίμηση της ειδικού στην ανάγνωση χειλιών.



Το στιγμιότυπο δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου άλλο βίντεο από την ίδια κηδεία έγινε επίσης viral, καθώς ο Τραμπ και ο Βανς φέρονται να αντάλλασσαν χαμηλόφωνα σχόλια για άλλον παρευρισκόμενο κατά τη διάρκεια της τελετής.