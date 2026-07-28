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Αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες, πέταξε χωρίς στάση από την Αυστραλία έως τη Γαλλία, δείτε βίντεο
Αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες, πέταξε χωρίς στάση από την Αυστραλία έως τη Γαλλία, δείτε βίντεο
Το ειδικά προσαρμοσμένο αεροσκάφος A350-1000ULR αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη χωρίς ενδιάμεσες στάσεις διαδρομή Σίδνεϊ-Λονδίνο της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας από το 2027
Η Airbus ολοκλήρωσε μια μαραθώνια δοκιμαστική πτήση διάρκειας άνω των 24 ωρών, καθώς ένα αεροσκάφος A350, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης για εμπορικές πτήσεις που θα σπάσουν ρεκόρ απόστασης στο μέλλον, προσγειώθηκε στη Γαλλία από τη Μελβούρνη την Τρίτη (28/7).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί ένα βασικό βήμα στο «Project Sunrise» της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas, που στοχεύει στην έναρξη των μεγαλύτερων σε διάρκεια εμπορικών επιβατικών πτήσεων στον κόσμο και στην αναδιαμόρφωση των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, βάζοντας τέλος στις ενδιάμεσες στάσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης.
Το 2005, ένα Boeing 777-200LR Worldliner πέταξε 21.601,7 χλμ. από το Χονγκ Κονγκ στο Λονδίνο σε 22 ώρες και 42 λεπτά.
Η Qantas έχει παραγγείλει 12 τροποποιημένα αεροσκάφη A350-1000ULR, σχεδιασμένα να συνδέουν την ανατολική ακτή της Αυστραλίας με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη σε περίπου 20 ώρες. Στόχος αυτών των πτήσεων είναι να μετατρέψουν το ταξίδι προς το Λονδίνο, που κάποτε διαρκούσε πέντε ημέρες μέσω της «Διαδρομής του Καγκουρό», σε μία μόνο πτήση διάρκειας 19 έως 21 ωρών, ανάλογα με τη διαδρομή και τους ανέμους.
Η Qantas προβλέπει να εκτελεί καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου από τον Οκτώβριο του 2027.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί ένα βασικό βήμα στο «Project Sunrise» της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas, που στοχεύει στην έναρξη των μεγαλύτερων σε διάρκεια εμπορικών επιβατικών πτήσεων στον κόσμο και στην αναδιαμόρφωση των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, βάζοντας τέλος στις ενδιάμεσες στάσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης.
Το ειδικά προσαρμοσμένο αεροσκάφος A350-1000ULR αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη χωρίς ενδιάμεσες στάσεις διαδρομή Σίδνεϊ-Λονδίνο της Qantas από το 2027. Το πρώτο αεροσκάφος, το οποίο μεταφέρει 20.000 λίτρα καυσίμων και διαθέτει 238 θέσεις επιβατών, αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027.
The Project Sunrise @Airbus A350-1000ULR has touched down in Toulouse, France after completing a 24 hour 24 minute non-stop flight from Melbourne, Australia.— Qantas (@Qantas) July 28, 2026
The aircraft flew northeast over the Pacific, over the US and Canada, then across the Atlantic and south over the UK to… pic.twitter.com/mnnXPvfosV
Παρέμεινε στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά και κάλυψε 23.075 χιλιόμετρα χωρίς στάσηΗ Airbus διεξάγει μια δοκιμαστική εκστρατεία διάρκειας δύο μηνών με το αεροσκάφος από τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την εταιρεία το αεροσκάφος, το οποίο διαθέτει μια ειδικά σχεδιασμένη επιπλέον δεξαμενή καυσίμου, παρέμεινε στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, καλύπτοντας 23.075 χιλιόμετρα χωρίς στάση, πριν προσγειωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής του αεροσκάφους στην Τουλούζη της Γαλλίας.
Η εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων, Flightradar24, υπογράμμισε ότι η πτήση αυτή ήταν η δεύτερη πιο παρακολουθημένη πτήση που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της εφαρμογής, καθώς περισσότεροι από 3,6 εκατ. άνθρωποι παρατηρούσαν ζωντανά την πορεία του αεροσκάφους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται μια πτήση του 2024, η οποία μετέφερε το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.
Touchdown! ✈️— Flightradar24 (@flightradar24) July 28, 2026
After 24 hours and 23 minutes in the air, the A350-1000ULR has completed the flight from Melbourne to Toulouse. pic.twitter.com/D5gnynjPOh
Το 2005, ένα Boeing 777-200LR Worldliner πέταξε 21.601,7 χλμ. από το Χονγκ Κονγκ στο Λονδίνο σε 22 ώρες και 42 λεπτά.
Η Qantas έχει παραγγείλει 12 τροποποιημένα αεροσκάφη A350-1000ULR, σχεδιασμένα να συνδέουν την ανατολική ακτή της Αυστραλίας με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη σε περίπου 20 ώρες. Στόχος αυτών των πτήσεων είναι να μετατρέψουν το ταξίδι προς το Λονδίνο, που κάποτε διαρκούσε πέντε ημέρες μέσω της «Διαδρομής του Καγκουρό», σε μία μόνο πτήση διάρκειας 19 έως 21 ωρών, ανάλογα με τη διαδρομή και τους ανέμους.
Η Qantas προβλέπει να εκτελεί καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου από τον Οκτώβριο του 2027.
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