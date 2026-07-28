Η Ζέτα Δούκα έκανε βαρκάδα στα Αρμάθια: Βόλτα στον παράδεισο, μία αξέχαστη εμπειρία που τα είχε όλα, έγραψε
Η Ζέτα Δούκα έκανε βαρκάδα στα Αρμάθια: Βόλτα στον παράδεισο, μία αξέχαστη εμπειρία που τα είχε όλα, έγραψε
Η ηθοποιός μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από την επίσκεψη στο νησί βορειοδυτικά της Κάσου
Στιγμιότυπα από τη βαρκάδα της στα Αρμάθια δημοσίευσε η Ζέτα Δούκα, περιγράφοντας την εξόρμηση ως μία «βόλτα στον παράδεισο» και μια εμπειρία που θα θυμάται για πάντα.
Η ηθοποιός είχε την ευκαιρία μαζί με την παρέα της να βρεθεί στο ακατοίκητο νησί βορειοδυτικά της Κάσου. Μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 28 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή της στα Αρμάθια, περιγράφοντας την εμπειρία από το κολύμπι στα νερά του νησιού.
Η Ζέτα Δούκα πόζαρε με το μαγιό της πάνω σε σκάφος, ενώ έδειξε και στιγμιότυπα από τις βουτιές της στη θάλασσα, προτρέποντας τους ακολούθους της, εάν βρεθούν στην Κάσο να μην παραλείψουν τη συγκεκριμένη εκδρομή.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Βαρκάδα στα Αρμάθια. Ή αλλιώς, μια βόλτα στον παράδεισο. Αυτή ήταν η χθεσινή μέρα στην Κάσο. Μια αξέχαστη εμπειρία που τα είχε όλα. Σμαραγδένια νερά, σμιλευμένους βράχους που σου κόβουν την ανάσα, παιχνίδια στην άμμο-πούδρα, ακροβατικά στη θάλασσα, καρπούζι, γέλια, χαρές, ηρεμία. Όσοι βρεθείτε στην Κάσο φέτος, μην χάσετε αυτή την εκδρομή. Κι ένα tip: Ξεκινήστε αργά το μεσημέρι (μετά τις 16:00) για να μην σας ζαλίσει ο ήλιος και πηγαίνετε μέχρι αργά. Καθίστε στην πλώρη του σκάφους και απλώς αφεθείτε στη μαγεία του ήλιου που πέφτει στη θάλασσα. Ευγνώμονες που το ζήσαμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός είχε την ευκαιρία μαζί με την παρέα της να βρεθεί στο ακατοίκητο νησί βορειοδυτικά της Κάσου. Μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 28 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή της στα Αρμάθια, περιγράφοντας την εμπειρία από το κολύμπι στα νερά του νησιού.
Η Ζέτα Δούκα πόζαρε με το μαγιό της πάνω σε σκάφος, ενώ έδειξε και στιγμιότυπα από τις βουτιές της στη θάλασσα, προτρέποντας τους ακολούθους της, εάν βρεθούν στην Κάσο να μην παραλείψουν τη συγκεκριμένη εκδρομή.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Βαρκάδα στα Αρμάθια. Ή αλλιώς, μια βόλτα στον παράδεισο. Αυτή ήταν η χθεσινή μέρα στην Κάσο. Μια αξέχαστη εμπειρία που τα είχε όλα. Σμαραγδένια νερά, σμιλευμένους βράχους που σου κόβουν την ανάσα, παιχνίδια στην άμμο-πούδρα, ακροβατικά στη θάλασσα, καρπούζι, γέλια, χαρές, ηρεμία. Όσοι βρεθείτε στην Κάσο φέτος, μην χάσετε αυτή την εκδρομή. Κι ένα tip: Ξεκινήστε αργά το μεσημέρι (μετά τις 16:00) για να μην σας ζαλίσει ο ήλιος και πηγαίνετε μέχρι αργά. Καθίστε στην πλώρη του σκάφους και απλώς αφεθείτε στη μαγεία του ήλιου που πέφτει στη θάλασσα. Ευγνώμονες που το ζήσαμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα