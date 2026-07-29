Σαουδική Αραβία και ΗΠΑ βομβάρδισαν φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ μετά τις επιθέσεις με drones

Το Ριάντ ανέλαβε για πρώτη φορά την ευθύνη για πλήγματα στο ιρακινό έδαφος μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν - Άνοδο στην τιμή του πετρελαίου