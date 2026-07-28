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«No filter. Home»: Η ρομαντική καλοκαιρινή ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη από το εξοχικό του στην Αίγινα
«No filter. Home»: Η ρομαντική καλοκαιρινή ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη από το εξοχικό του στην Αίγινα
Στη λήψη από τη βεράντα του σπιτιού του στο νησί του Αργοσαρωνικού που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ο σεναριογράφος και παρουσιαστής εστίασε στο θαλασσινό τοπίο και τον φωτισμένο ορίζοντα
Ένα ιδιαίτερα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Αίγινα μοιράστηκε με τους followers του στα social media ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Στη λήψη που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο σεναριογράφος και παρουσιαστής εστίασε στο θαλασσινό τοπίο και τον φωτισμένο ορίζοντα, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «No filter. Home», ενώ δεκάδες είναι τα σχόλια των ακολούθων του.
Το πλάνο είναι από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου ένα μοντέρνο φωτιστικό πάνω σε χαμηλό τραπέζι και ένας λευκός καναπές συνθέτουν το σκηνικό της βεράντας, με φόντο τα φώτα της απέναντι ακτής και την ανταύγεια της σελήνης στο θαλασσινό νερό.
Δείτε την ανάρτηση
Στη λήψη που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο σεναριογράφος και παρουσιαστής εστίασε στο θαλασσινό τοπίο και τον φωτισμένο ορίζοντα, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «No filter. Home», ενώ δεκάδες είναι τα σχόλια των ακολούθων του.
Το πλάνο είναι από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου ένα μοντέρνο φωτιστικό πάνω σε χαμηλό τραπέζι και ένας λευκός καναπές συνθέτουν το σκηνικό της βεράντας, με φόντο τα φώτα της απέναντι ακτής και την ανταύγεια της σελήνης στο θαλασσινό νερό.
Δείτε την ανάρτηση
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