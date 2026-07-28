ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

«No filter. Home»: Η ρομαντική καλοκαιρινή ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη από το εξοχικό του στην Αίγινα
GALA
Γιώργος Καπουτζίδης Αίγινα Ανάρτηση

«No filter. Home»: Η ρομαντική καλοκαιρινή ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη από το εξοχικό του στην Αίγινα

Στη λήψη από τη βεράντα του σπιτιού του στο νησί του Αργοσαρωνικού που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ο σεναριογράφος και παρουσιαστής εστίασε στο θαλασσινό τοπίο και τον φωτισμένο ορίζοντα

«No filter. Home»: Η ρομαντική καλοκαιρινή ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη από το εξοχικό του στην Αίγινα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ιδιαίτερα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Αίγινα μοιράστηκε με τους followers του στα social media ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στη λήψη που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο σεναριογράφος και παρουσιαστής εστίασε στο θαλασσινό τοπίο και τον φωτισμένο ορίζοντα, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «No filter. Home», ενώ δεκάδες είναι τα σχόλια των ακολούθων του.

Το πλάνο είναι από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου ένα μοντέρνο φωτιστικό πάνω σε χαμηλό τραπέζι και ένας λευκός καναπές συνθέτουν το σκηνικό της βεράντας, με φόντο τα φώτα της απέναντι ακτής και την ανταύγεια της σελήνης στο θαλασσινό νερό.

Δείτε την ανάρτηση

«No filter. Home»: Η ρομαντική καλοκαιρινή ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη από το εξοχικό του στην Αίγινα
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης