Δολοφονήθηκε ανώτερος αξιωματούχος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν Ταλιμπάν Δολοφονία

Δολοφονήθηκε ανώτερος αξιωματούχος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

Ένας από τους δύο ενόπλους σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών, ο δεύτερος συνελήφθη

Δολοφονήθηκε ανώτερος αξιωματούχος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν
Άγνωστοι ένοπλοι δολοφόνησαν ανώτερο τοπικό αξιωματούχο της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στη βορειοανατολική επαρχία Μπανταχσάν του Αφγανιστάν χθες Τρίτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Πληροφοριών και Πολιτισμού στην Καμπούλ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο εξήγησε ότι ο Ζαμπιουλά Αμιρί, διευθυντής πληροφοριών και πολιτισμού στην επαρχία Μπανταχσάν, υπέστη επίθεση από δυο ενόπλους καθώς επέστρεφε από την περιοχή Μπαχαράκ στη Φαϊζαμπάντ, την επαρχιακή πρωτεύουσα.



Οι φρουροί ασφαλείας του στελέχους του υπουργείου ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον έναν από τους δράστες και θέτοντας υπό κράτηση τον δεύτερο, πρόσθεσε το υπουργείο, τονίζοντας πως διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια.

Ωστόσο στην Μπανταχσάν έχουν διαπραχτεί στο πρόσφατο παρελθόν επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων των Ταλιμπάν.

Το 2023, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ) αναλάμβανε την ευθύνη για βομβιστική ενέργεια η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή στον αντικυβερνήτη της.

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