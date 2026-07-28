Παραγωγός του Spider-Man για Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια: Τους είχα συμβουλεύσει να μην γίνουν ζευγάρι, αλλά κανείς δεν με ακούει
Παραγωγός του Spider-Man για Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια: Τους είχα συμβουλεύσει να μην γίνουν ζευγάρι, αλλά κανείς δεν με ακούει
Η Έιμι Πασκάλ αποκάλυψε ότι είχε δώσει την ίδια συμβουλή και σε άλλα κινηματογραφικά ζευγάρια του Spider-Man
Η παραγωγός των ταινιών Spider-Man, θυμήθηκε τη συμβουλή που είχε δώσει στον Τομ Χόλαντ και τη Ζεντάγια όταν επιλέχθηκαν για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αποκαλύπτοντας πως τους είχε προτρέψει να μην αναπτύξουν ερωτική σχέση.
Σε συνέντευξή της στο Variety, η Έιμι Πασκάλ κλήθηκε να σχολιάσει τη συμβουλή που είχε δώσει στους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι πλέον είναι παντρεμένοι, αλλά και αν πίστευε ότι η σχέση τους θα κατέληγε σε γάμο. Με χιούμορ παραδέχτηκε πως οι ηθοποιοί δεν ακολουθούν ποτέ τις συμβουλές της για τα προσωπικά τους, λέγοντας: «Όχι. Το λέω σε όλους και κανείς δεν με ακούει ποτέ». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως χαίρεται για την εξέλιξη της σχέσης τους, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι πολύ ευτυχισμένοι μαζί».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
Η Έιμι Πασκάλ είχε αποκαλύψει ήδη από το 2021, σε συνέντευξή της στους New York Times, ότι είχε μιλήσει ξεχωριστά στον Τομ Χόλαντ και τη Ζεντάγια όταν επιλέχθηκαν για το Spider-Man: Homecoming (2017), προειδοποιώντας τους να μην μπερδέψουν την επαγγελματική τους σχέση με την προσωπική τους ζωή.
Δείτε το τρέιλερ του «Spider-Man: Homecoming»
Η παραγωγός ταινιών είχε δώσει την ίδια ακριβώς συμβουλή και στους Άντριου Γκάρφιλντ και Έμα Στόουν, οι οποίοι επίσης διατηρούσαν σχέση για τέσσερα χρόνια, χωρίς όμως να την ακολουθήσουν. «Μπορεί να μπλεχτούν παραπάνω τα πράγματα και όλοι με αγνόησαν».
Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Spider-Man: Homecoming το 2016 και επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2021. Τον Ιούνιο αποκάλυψαν πως παντρεύτηκαν, με τον Βρετανό ηθοποιό να αναφέρεται πλέον δημόσια στη Ζεντάγια ως «σύζυγό» του.
Σε συνέντευξή της στο Variety, η Έιμι Πασκάλ κλήθηκε να σχολιάσει τη συμβουλή που είχε δώσει στους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι πλέον είναι παντρεμένοι, αλλά και αν πίστευε ότι η σχέση τους θα κατέληγε σε γάμο. Με χιούμορ παραδέχτηκε πως οι ηθοποιοί δεν ακολουθούν ποτέ τις συμβουλές της για τα προσωπικά τους, λέγοντας: «Όχι. Το λέω σε όλους και κανείς δεν με ακούει ποτέ». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως χαίρεται για την εξέλιξη της σχέσης τους, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι πολύ ευτυχισμένοι μαζί».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
Amy Pascal on the advice she once gave Tom Holland and Zendaya about not dating: "I say this to all of them, and nobody ever listens to me." pic.twitter.com/DDUzNPHe38— Variety (@Variety) July 28, 2026
Δείτε το τρέιλερ του «Spider-Man: Homecoming»
Η παραγωγός ταινιών είχε δώσει την ίδια ακριβώς συμβουλή και στους Άντριου Γκάρφιλντ και Έμα Στόουν, οι οποίοι επίσης διατηρούσαν σχέση για τέσσερα χρόνια, χωρίς όμως να την ακολουθήσουν. «Μπορεί να μπλεχτούν παραπάνω τα πράγματα και όλοι με αγνόησαν».
Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Spider-Man: Homecoming το 2016 και επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2021. Τον Ιούνιο αποκάλυψαν πως παντρεύτηκαν, με τον Βρετανό ηθοποιό να αναφέρεται πλέον δημόσια στη Ζεντάγια ως «σύζυγό» του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα