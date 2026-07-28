Δημήτρης Σκουλός για τα γενέθλια της συζύγου του: Τις ευχές μου θα στις πω ψιθυριστά στο αυτί
Δημήτρης Σκουλός για τα γενέθλια της συζύγου του: Τις ευχές μου θα στις πω ψιθυριστά στο αυτί
Αυτό το υπέροχο πλάσμα με ανέχεται 22 χρόνια τώρα, έγραψε ο φωτογράφος για τη σύζυγό του
Μια ανάρτηση αφιερωμένη στη σύζυγό του με αφορμή τα γενέθλιά της, έκανε ο Δημήτρης Σκουλός, σημειώνοντας πως τις ευχές του θα της τις έλεγε σε πιο προσωπικό επίπεδο.
Την Τρίτη 28 Ιουλίου, ο φωτογράφος δημοσίευσε στο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, ένα στιγμιότυπο της συζύγου του, Τζέλα, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για εκείνη. Πιο αναλυτικά, στάθηκε στα 22 χρόνια κοινής πορείας τους, αλλά και στη δημιουργία της οικογένειάς τους, σχολιάζοντας πως δεν θα μπορούσε να επιλέξει καλύτερη μητέρα για τα παιδιά του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σκουλός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αυτό το υπέροχο πλάσμα με ανέχεται 22 χρόνια τώρα. Και σήμερα έχει γενέθλια. Τα μωράκια μου δεν θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη μαμά και εγώ καλύτερη σύντροφο - σύζυγο. Τις ευχές μου θα τις πω ψιθυριστά στο αυτί. Δεν είναι ανάγκη να τις γράψω».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο φωτογράφος και η σύζυγός του είναι 22 χρόνια μαζί και έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο του 2024 στο «Buongiorno» ο Δημήτρης Σκουλός είχε μιλήσει για την κρίση στον γάμο του, δηλώνοντας: «Δύσκολα διατηρείται ο έρωτας. Το μυστικό είναι να αγαπάει ο ένας τον άλλο και να κάνει υποχωρήσεις. Ο κόσμος χωρίζει πολύ εύκολα, δεν έχει υπομονή. κόσμος πιστεύει ότι χωρίζει και μετά θα ξαναφτιάξει τη ζωή του, δεν είναι τόσο απλό όμως. Εγώ είμαι της σχολής όπως και η γυναίκα μου, ότι είμαστε εδώ και το παλεύουμε. Το εύκολο είναι να φύγεις, το δύσκολο να μείνεις. Εννοείται ότι έχουμε φτάσει στα πρόθυρα του διαζυγίου. Όταν με έναν άνθρωπο είσαι μαζί 20 χρόνια, βέβαια υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Αλλά κάνεις ένα βήμα πίσω και τα ξαναβρίσκεις».
Την Τρίτη 28 Ιουλίου, ο φωτογράφος δημοσίευσε στο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, ένα στιγμιότυπο της συζύγου του, Τζέλα, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για εκείνη. Πιο αναλυτικά, στάθηκε στα 22 χρόνια κοινής πορείας τους, αλλά και στη δημιουργία της οικογένειάς τους, σχολιάζοντας πως δεν θα μπορούσε να επιλέξει καλύτερη μητέρα για τα παιδιά του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σκουλός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αυτό το υπέροχο πλάσμα με ανέχεται 22 χρόνια τώρα. Και σήμερα έχει γενέθλια. Τα μωράκια μου δεν θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη μαμά και εγώ καλύτερη σύντροφο - σύζυγο. Τις ευχές μου θα τις πω ψιθυριστά στο αυτί. Δεν είναι ανάγκη να τις γράψω».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο φωτογράφος και η σύζυγός του είναι 22 χρόνια μαζί και έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο του 2024 στο «Buongiorno» ο Δημήτρης Σκουλός είχε μιλήσει για την κρίση στον γάμο του, δηλώνοντας: «Δύσκολα διατηρείται ο έρωτας. Το μυστικό είναι να αγαπάει ο ένας τον άλλο και να κάνει υποχωρήσεις. Ο κόσμος χωρίζει πολύ εύκολα, δεν έχει υπομονή. κόσμος πιστεύει ότι χωρίζει και μετά θα ξαναφτιάξει τη ζωή του, δεν είναι τόσο απλό όμως. Εγώ είμαι της σχολής όπως και η γυναίκα μου, ότι είμαστε εδώ και το παλεύουμε. Το εύκολο είναι να φύγεις, το δύσκολο να μείνεις. Εννοείται ότι έχουμε φτάσει στα πρόθυρα του διαζυγίου. Όταν με έναν άνθρωπο είσαι μαζί 20 χρόνια, βέβαια υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Αλλά κάνεις ένα βήμα πίσω και τα ξαναβρίσκεις».
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