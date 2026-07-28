Η Άννα Βίσση στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά: «Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους»

Θέση για το περιστατικό με την απαγγελία του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο φονιάς» από τον λαοφιλή ερμηνευτή λόγω σχετικής απαγόρευσης πήρε η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στα social media