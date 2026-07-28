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Διασώθηκαν 167 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις του Λιμενικού
Διασώθηκαν 167 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις του Λιμενικού
Οι δύο επιχειρήσεις έγιναν ανοικτά της Γαύδου και η τρίτη νότια των Καλών Λιμένων - Η δημοσιογραφική αποστολή «Μέδουσα» καταγράφει το μεταναστευτικό ρεύμα από τη Λιβύη προς την Ελλάδα, δείτε βίντεο
Συνολικά 167 μετανάστες διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε τρία διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και της Γαύδου, μετά από ευρείες επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Η μεγαλύτερη επιχείρηση στήθηκε στα ανοιχτά της Γαύδου, όπου πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) εντόπισαν δύο λέμβους. Σε αυτές επέβαιναν συνολικά 93 αλλοδαποί. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Στο ίδιο νησί, αλλά σε ξεχωριστό περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο με 36 μετανάστες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ήδη στο λιμάνι της Γαύδου.
Παράλληλα, σε τρίτο περιστατικό νότια των Καλών Λιμένων, πλωτό του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 38 επιβαίνοντες. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα τη μεταφορά των αλλοδαπών προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, υπό παρόμοιες καιρικές συνθήκες (βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ).
Έναν χρόνο μετά το πρώτο ταξίδι της «Μέδουσας» του protothema.gr στη Γαύδο και τη νότια Κρήτη, o Mαρίνος Αλειφέρης και ο Γιάννης Χαραμίδης επέστρεψαν στο μεταναστευτικό ακολουθώντας αυτή τη φορά τη διαδρομή ανάποδα.
Πέρασαν στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, στη Λιβύη, εκεί όπου αρχίζει το τελευταίο και πιο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Συνάντησαν ανθρώπους από το Σουδάν, την Ερυθραία και το Μπανγκλαντές, άκουσαν τις ιστορίες τους και κατέγραψαν τους δρόμους που τους οδήγησαν έως τις λιβυκές ακτές.
Δείτε βίντεο
Η μεγαλύτερη επιχείρηση στήθηκε στα ανοιχτά της Γαύδου, όπου πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) εντόπισαν δύο λέμβους. Σε αυτές επέβαιναν συνολικά 93 αλλοδαποί. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Στο ίδιο νησί, αλλά σε ξεχωριστό περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο με 36 μετανάστες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ήδη στο λιμάνι της Γαύδου.
Παράλληλα, σε τρίτο περιστατικό νότια των Καλών Λιμένων, πλωτό του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 38 επιβαίνοντες. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα τη μεταφορά των αλλοδαπών προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, υπό παρόμοιες καιρικές συνθήκες (βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ).
Από τη Λιβύη στην Κρήτη, το μεταναστευτικό από την απέναντι πλευράΗ δημοσιογραφική αποστολή «Μέδουσα», κατέγραψε για το protothema.gr, το μεταναστευτικό ρεύμα από τη Λιβύη προς την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις συνθήκες διαβίωσης και τις διαδρομές των μεταναστών.
Έναν χρόνο μετά το πρώτο ταξίδι της «Μέδουσας» του protothema.gr στη Γαύδο και τη νότια Κρήτη, o Mαρίνος Αλειφέρης και ο Γιάννης Χαραμίδης επέστρεψαν στο μεταναστευτικό ακολουθώντας αυτή τη φορά τη διαδρομή ανάποδα.
Πέρασαν στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, στη Λιβύη, εκεί όπου αρχίζει το τελευταίο και πιο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Συνάντησαν ανθρώπους από το Σουδάν, την Ερυθραία και το Μπανγκλαντές, άκουσαν τις ιστορίες τους και κατέγραψαν τους δρόμους που τους οδήγησαν έως τις λιβυκές ακτές.
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