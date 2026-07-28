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Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα: Αναστάτωση από το βουητό στην πόλη και τα Ζαγοροχώρια
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα: Αναστάτωση από το βουητό στην πόλη και τα Ζαγοροχώρια
Έντονα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού βάθους
Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:10 της Τρίτης στα Ιωάννινα.
Το επίκεντρο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα.
Το εστιακό βάθος ήταν 7,6 χιλιόμετρα.
Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονο βουητό και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη των Ιωαννίνων και στα Ζαγοροχώρια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
Το επίκεντρο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα.
Το εστιακό βάθος ήταν 7,6 χιλιόμετρα.
Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονο βουητό και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη των Ιωαννίνων και στα Ζαγοροχώρια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
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