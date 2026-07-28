Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα: Αναστάτωση από το βουητό στην πόλη και τα Ζαγοροχώρια

Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:10 της Τρίτης στα Ιωάννινα.Το επίκεντρο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα.Το εστιακό βάθος ήταν 7,6 χιλιόμετρα.Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονο βουητό και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη των Ιωαννίνων και στα Ζαγοροχώρια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.