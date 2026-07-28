ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα: Αναστάτωση από το βουητό στην πόλη και τα Ζαγοροχώρια
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα: Αναστάτωση από το βουητό στην πόλη και τα Ζαγοροχώρια

Έντονα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού βάθους

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα: Αναστάτωση από το βουητό στην πόλη και τα Ζαγοροχώρια
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:10 της Τρίτης στα Ιωάννινα.

Το επίκεντρο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα.

Το εστιακό βάθος ήταν 7,6 χιλιόμετρα.

Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονο βουητό και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη των Ιωαννίνων και στα Ζαγοροχώρια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης